Parlamentul a stabilit componența grupului de lucru privind Găgăuzia: Stoianoglo și Usatîi, printre membri

A fost stabilită componența nominală a grupului de lucru pentru „asigurarea, în cadrul normelor constituționale, a funcționalității unității teritoriale autonome Găgăuzia şi a prevederilor legislative ale R. Moldova în raport cu statutul special al UTA Găgăuzia”. O dispoziție care prevede acest lucru a fost semnată de președintele Parlamentului, Igor Grosu, conform unui comunicat de presă emis de Legislativ.

Componența Grupului de lucru a fost stabilită în baza propunerilor parvenite de la toate fracțiunile parlamentare. Acesta va fi constituit din 11 membri. Șase dintre ei sunt reprezentanți ai Fracțiunii parlamentare „Partidul Acțiune și Solidaritate”, iar fracțiunile din opoziție au desemnat câte un membru:

Natalia Davidovici

Igor Chiriac

Oleg Canațui

Marcela Adam

Liliana Nicolaescu-Onofrei

Grigore Novac

Alexandr Stoianoglo

Renato Usatîi

Sergiu Stefanco

Constantin Starîș

Copreședinta Grupului de lucru a fost desemnată deputata Larisa Voloh, care îl va conduce împreună cu un reprezentant al Adunării Populare de la Comrat.

Grupul de lucru este o platformă de dialog permanent între Parlamentul R. Moldova și Adunarea Populară a Găgăuziei. Acest instrument de colaborare a fost instituit în 2015, iar grupul de lucru este constituit dintr-un număr egal de legiuitori din Chișinău și Comrat.

ZdG a scris anterior că alegerile pentru Adunarea Populară, programate pentru 22 martie, nu vor avea loc. Motivul amânării este faptul că Adunarea a denumit organul electoral care urma să organizeze scrutinul drept „Comisia Electorală Centrală UTA Găgăuzia”.

Curtea Supremă de Justiție a emis marți, 20 ianuarie, o decizie de suspendare temporară a executării a două hotărâri de completare a componenței Consiliului, „până la examinarea în fond a acțiunii în contencios administrativ”.