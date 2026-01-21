Organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, pusă pe pauză. Motivul: Adunarea și-a creat propria Comisie Electorală Centrală

Consiliul Electoral Central al Găgăuziei a anunțat că alegerile pentru Adunarea Populară, programate pentru 22 martie, nu vor avea loc. Se întâmplă după ce Adunarea a denumit organul electoral care urmează să organizeze scrutinul drept „Comisia Electorală Centrală UTA Găgăuzia”.

Curtea Supremă de Justiție a emis marți, 20 ianuarie, o decizie de suspendare temporară a executării a două hotărâri de completare a componenței Consiliului, „până la examinarea în fond a acțiunii în contencios administrativ”.

„Hotărârile a căror suspendare a executării este solicitată indică la „Comisia Electorală Centrală a Găgăuziei”, producând efecte juridice directe și imediate, atât asupra participanților la procesul electoral, cât și asupra bugetului public al autonomiei, generând un risc real și actual de prejudiciere a interesului public, „Comisia Electorală Centrală a Găgăuziei” neavând legitimitate prin conferirea denumirii ce induce în eroare alegătorul, iar mai întâi de toate, este admisă cu încălcarea art. 17 din Codul electoral al R. Moldova”, a menționat Oficiul Teritorial Comrat al Cancelariei de Stat.

Consiliul a transmis că organizarea alegerilor pentru deputații în Adunarea Populară a Găgăuziei, programate pentru data de 22 martie, este în prezent „imposibilă”.

„Motivul pentru aceasta a fost decizia Curții Supreme de Justiție, care a admis recursul Oficiului Teritorial Comrat al Cancelariei de Stat și a suspendat aplicarea hotărârilor Adunării Populare Găgăuzie din 16 decembrie 2025 privind formarea componenței organului electoral din Gagauzia. Suspendarea actelor menționate este valabilă până la examinarea fondului cauzei. În condițiile lipsei unei componențe legitime și valabile a organului electoral, desfășurarea procesului electoral nu este posibilă. Comisia Electorală Centrală a Gagauziei va informa suplimentar candidații și publicul cu privire la măsurile ulterioare după adoptarea hotărârii judecătorești definitive”, a comunicat instituția.

Miercuri, 21 ianuarie, a avut loc o ședință a Prezidiului Adunării Populare a Găgăuziei, în cadrul căreia s-a luat decizia de a organiza o ședință extraordinară a Adunării Populare a Găgăuziei pentru a examina „situația apărută în legătură cu decizia Curții Supreme de Justiție din 20 ianuarie 2026 de admitere a recursului Biroului Teritorial Comrat al Cancelariei de Stat privind suspendarea actelor administrative ale Adunării Populare a Găgăuziei”. Ședința extraordinară este programată pentru 22 ianuarie.

În instanță, Cancelaria de Stat a invocat că Parlamentul a adoptat noul Cod electoral în care sunt reglementate norme cu privire la activitatea Consiliului Electoral Central al Găgăuziei, „dar nu a Comisiei Electorale Centrale a Găgăuziei”. De asemenea, Codul electoral al R. Moldova nu prevede noțiunile de „candidat de bază” și „candidat de rezervă”.

„Totodată, conform art. 244 din Codul electoral al Republicii Moldova, acesta a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2023, cu excepția prevederilor referitoare la alegerile regionale, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2024. Iar, alin. (4) al acestui articol stipulează expres că, după intrarea în vigoare a codului, „nu se admite formarea și funcționarea de organe electorale neprevăzute de acesta”. Din prevederea citată rezultă expres că crearea altui organ electoral în afară de cel prevăzut de Codul electoral al Republicii Moldova nr. 325/2022, este ilegal. Deosebirea în denumirile „Consiliul Electoral Central al Găgăuziei” și „Comisia Electorală Centrală a Găgăuziei” nu ține de o dispută, precum consideră Curtea de Apel Sud, ci de încălcarea normelor imperative, deoarece denumirile sistemului organelor electorale sunt definite prin normele Codului electoral al Republicii Moldova nr. 325/2022, din care reies atribuții și competențe distincte între Comisia Electorală Centrală și Consiliul Electoral Central al Găgăuziei în cadrul sistemului electoral din Republica Moldova”, a argumentat Oficiul Teritorial Comrat al Cancelariei de Stat.

Deși, la 19 și 20 ianuarie 2026, Adunării Populare a Găgăuziei i-a fost notificat recursul depus de Oficiul Teritorial Comrat al Cancelariei de Stat împotriva încheierii din 16 ianuarie 2026 a Curții de Apel

Sud, aceasta nu a făcut uz de dreptul său procedural și nu și-a expus poziția pe marginea recursului.

Reprezentanții Guvernului au cerut în prima instanță, la Curtea de Apel Sud, anularea hotărârilor Adunării Populare a Găgăuziei din 16 decembrie 2025 „cu privire la propunerea candidatului în componența Comisiei Electorale Centrale UTA Găgăuzia” și „cu privire la completarea componenței Comisiei Electorale Centrale UTA Găgăuzia”, ca fiind ilegale în fond, emise contrar prevederilor legii. Cererea este în curs de examinare la Curtea de Apel Sud.