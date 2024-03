O nouă declarație separatistă de la Tiraspol: „Recunoașteți Transnistria”

Așa-numitul președinte din stânga Nistrului, Vadim Krasnoselski, a lansat o nouă declarație separatistă în cadrul unui interviu pentru televiziunea locală, afiliată regimului de la Tiraspol. „Liderul” a cerut autorităților de la Chișinău să recunoască „Transnistria”, care, potrivit lui, „în acest an împlinește o sută de ani”.

În debutul „interviului”, jurnalistul televiziunii Pervîi Prednestrovskii, post controlat de gruparea separatistă de la Tiraspol, i-a solicitat lui Vadim Krasnoselski să comenteze „zgomotul informațional din jurul țării” și faptul că autoritățile de la Chișinău „ne numesc separatiști și au adoptat și o lege în acest sens”.

„Nu de ieri au început să ne numească separatiști. Această poveste este veche de mai bine de 30 de ani. Întotdeauna m-a enervat, am simțit că este nedrept. Nu numai că am simțit, ci și am știut. Din păcate, acest termen de «separatism», care este «alimentat» în Moldova, face presiuni asupra oamenilor. (…) De ce semănă dușmănie în acest mod? Cine are nevoie de ea?”, a declarat așa-numitul lider.