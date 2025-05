Nicușor Dan și George Simion, despre R. Moldova: „Aici, într-adevăr, opiniile noastre se despart”

Candidații calificați în turul doi al alegerilor prezidențiale din România, George Simion și Nicușor Dan, au participat joi seara, 8 mai, la o dezbatere televizată la Euronews România care a durat mai mult de patru ore. Ziarul de Gardă a selectat cele mai importante declarații despre R. Moldova.

În debutul dezbaterilor, cei doi candidați au avut posibilitatea de a se prezenta, explicând și de ce își aspiră la funcția de președinte. În acest context, doar Nicușor Dan a menționat R. Moldova: „România are un uriaș potențial. România are oameni cinstiți, oameni muncitori, oameni de bun simț. Are români care ne fac cinste în diaspora, români care ne fac cinste în R. Moldova.”

Ajutorul pentru Ucraina și securitatea R. Moldova

La întrebarea despre sprijinirea Ucrainei în războiul de agresiune al Rusiei, Nicușor Dan a spus că ar susține alocarea unor nou pachete de ajutor.

„Fără discuție, fără discuție, pentru că securitatea României și securitatea Republicii Moldova depinde în mod esențial de modul în care se va sfârși războiul din Ucraina. Îmi doresc ca războiul din Ucraina, în care Rusia este agresorul, să se termine cu o pace justă care să convină Ucrainei, pentru că altfel dăm drumul în regiune la alte tensiuni teritoriale (…)”, a punctat Nicușor Dan.

Contracandidatul său, George Simion, a răspuns evaziv, menționând că prioritatea sa este „interesul românilor”: „După ce nouă ne va fi bine, putem să ne îngrijorăm de bunăstarea altora. Nu este deloc cinic ceea ce spun (…)”.

Interdicția lui Simion de a intra pe teritoriul a două state vecine, Ucraina și R. Moldova

Vitalie Cojocari, jurnalist Euronews România, originar din R. Moldova, l-a întrebat pe George Simion de ce a fost interzis în repetate rânduri în R. Moldova, dar și în Ucraina, precum și cum vede relația cu statele aceste state vecine. „Acum foarte mulți ani, când ați început să deveniți cunoscut în spațiul public, atunci v-am cunoscut și eu, erați liderul Acțiunea 2012 și atunci militați pentru unirea dintre Republica Moldova și România. Erați înconjurat de niște voluntari care, în ultimul timp, au început să scrie pe Facebook anumite lucruri despre perioada respectivă, în care vorbesc despre ceea ce ați fi făcut dumneavoastră. Și îmi permit să citez acum din ceea ce spunea o doamnă, Elena Podoleanu, pe care o și cunosc, era voluntar la Acțiunea 2012. Spune, citez: «George Simeon avea rușii în spate atunci când alături de noi cerea unirea»”, a relatat juenalistul.

George Simion: „România a suferit de pe urma unui rapt teritorial. În acest moment, la nivel internațional, avem două state cu populație majoritar românească. În momentul în care populația de pe ambele maluri are Prutului își va dori să facă un stat conform acordului final de la Helsinki din 1975, acest lucru este posibil și susținătorul domnului Nicușor Dan, domnul Traian Băsescu, a pledat pentru același lucru. Soluția este unirea, nu soluții surogat. Cât privește relația cu Ucraina sau alte state din afara Uniunii Europene și a NATO. Eu am răspuns, ei au nevoie de ajutorul nostru, nu noi avem nevoie de ajutorul lor.

(…)Un proces de judecat ar trebui să dea un termen asupra interdicției (de a intra pe teritoriul R. Moldova, n.red.) impuse mie de către Igor Dodon. De altfel, eu am fost persecutat pentru opiniile mele unioniste, românești, de reîntregire națională de-a lungul vremii, de la Vladimir Voronin până la Igor Dodon. Cei care au descoperit acum Republica Moldova și care ne criticau odinioară pentru pozițiile noastre unioniste, pentru pozițiile noastre juste, pentru că asta trebuie să se întâmple, sunt doar niște bieți epigonii.”

Nicușor Dan despre Unire

Nicușor Dan a fost întrebat ce ar face concret pentru unirea celor două maluri ale Prutului.

„Bun, mi-aș dori ca unirea să fie azi. Din punct de vedere juridic, există o declarație a Parlamentului României, care spune că România e gata pentru unire atunci când Republica Moldova o dorește. În Republica Moldova, din fericire, numărul celor care își doresc unirea crește, dar azi este încă la 37%, deci nu există o voință a majorității oamenilor din Republica Moldova. Și ce trebuie noi să facem pentru asta (pentru unire, n.red.)? În primul rând, două chestiuni foarte, foarte banale. Corupția din vămi și corupția de la obținerea cetățeniei, pentru că sunt rețele de corupție care fac ca oamenii să stea ore în șir în vamă și ani în șir ca să-și obțină cetățenia. Și bineînțeles, trebuie să continuăm să sprijinim Republica Moldova, trebuie să facem o uniune, să continuăm interconectarea energetică, să continuăm interconectarea de transport și să continuăm interconectarea economică, inclusiv prin ceea ce se promite de cel puțin 10 ani și nu se întâmplă, acel fond de garatare al investițiilor române în Republica Moldova”, a declarat Nicușor Dan.

George Simion a adăugat: „Viziunea noastră asupra Republicii Moldova și susținerea integrării europene a Republicii Moldova este aceeași, asigurarea securității energetice, unde, într-adevăr, avem opinii diferite, este legat de sprijinul necondiționat care trebuie acordat unor guverne care de multe ori s-au dovedit a avea atitudini antiromânești. Acest sprijin trebuie să fie condiționat și în special către cetățenii români, unioniști, de peste Prut, nu către niște profitori care își bat joc de banii românilor.”

„Aici, într-adevăr, opiniile noastre se despart. Republica Moldova trebuie sprijinită necondiționat”, a spus Nicușor Dan, cerându-și dreptul la replică.

Primarul Bucureștiului, Nicușor Dan, candidat independent, îl va înfrunta în turul doi pe George Simion, liderul partidului de extremă dreaptă Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), pe 18 mai.

În primul tur, desfășurat pe 4 mai, în R. Moldova, Nicușor Dan a obținut cele mai multe voturi: 47 630, echivalentul a 52,63% din totalul celor exprimate, în contrast cu rezultatele din România, unde „suveranistul” George Simion a câștigate categoric.

Numărul alegătorilor români care au votat în R. Moldova în primul tur al alegerilor prezidențiale din 4 mai a trecut de 81 000, depășind recordul înregistrat la prezidențialele anulate, din noiembrie 2024.