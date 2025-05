Fact-checking Dezbaterea George Simion – Nicușor Dan: afirmațiile false făcute de liderul partidului extremist AUR

Afirmațiile făcute joi seară, 8 mai, de candidații la funcția de președinte al României, George Simion și Nicușor Dan, în timpul dezbaterii electorale de patru ore au fost verificate de jurnaliștii de la Euronews România, care au identificat ce este adevărat și ce este fals în declarațiile celor doi.

George Simion: „Suntem una dintre cele mai bogate țări ale Uniunii Europene”

Ce verificăm?

Dacă România se află măcar în prima jumătate a topurilor europene privind PIB-ul/cap de locuitor, nivelul salariilor medii și investițiile în infrastructură.

Ce spun datele:

În 2024, PIB-ul/cap de locuitor al României, a fost de 77% din media UE, peste Bulgaria și peste Grecia. Totuși, sub media Uniunii Europene. Mai multe detalii, aici.

În 2024, 27,9% din populația României era expusă riscului de sărăcie sau excluziune socială. Acesta este al doilea cel mai mare procent din Uniunea Europeană, mai mare doar decât cel înregistrat în Bulgaria. Mai multe detalii, aici.

Între 2012 și 2022, două regiuni din România s-au numărat printre cele cu cea mai mare extindere a rețelei de autostrăzi din UE. În 2023, România a înregistrat o rată de formare brută de capital fix de 26,9% din PIB, a doua cea mai mare din UE după Cehia.

Verdict: Afirmație falsă.

Deși România traversează o perioadă cu investiții peste media UE în infrastructura rutieră, în alte principale domenii, țara se află la coada clasamentelor europene, în special la cele care vizează veniturile populației.

George Simion: „Nicio țară din Uniunea Europeană nu are același potențial energetic, mineral și natural pe care îl are România”

Ce verificăm?

Care este potențialul energetic, mineral și natural al României în raport cu celelalte țări din Uniunea europeană?

În 2023, energia electrică produsă din surse regenerabile a reprezentat 45,3% din consumul brut de energie electrică în UE. România a înregistrat o creștere semnificativă în acest domeniu, însă nu se află printre liderii europeni.

România se numără printre principalii producători agricoli din UE, cu o valoare a producției agricole de 22,2 miliarde de euro în 2023. Aceasta o situează pe locul șapte în UE, după Franța, Germania, Italia, Spania, Țările de Jos și Polonia. Mai multe detalii, aici.

Verdict: Afirmație falsă.

Numeroase alte țări au resurse și un potențial energetic semnificativ mai mare decât al României.

Nicușor Dan: În R. Moldova, din fericire, numărul celor care doresc unirea crește. Dar azi este încă la 37%. Deci nu există o voință a majorității oamenilor din Republica Moldova să o facă (n.r. Unirea cu România)

Ce verificăm?

Care este procentul de cetățeni ai R. Moldova care doresc Unirea cu România.

Aproape 36 la sută dintre cetățenii aflați acum în teritoriul Republicii Moldova ar vota pentru unirea cu România, în timp ce 46 la sută ar susține modificarea Constituției în vederea aderării la Uniunea Europeană (UE), arată un sondaj de opinie efectuat de compania de cercetare sociologică iData, potrivit agenției de presă IPN.

Întrebați dacă sunt pro sau contra unirii Republicii Moldova cu România, 35,7% dintre respondenți au declarat că sunt pro, 54,8% au spus că sunt contra, iar 9,5% nu au o opțiune sau nu au răspuns. Mai multe detalii, aici.

Verdict: Afirmație adevărată.

Procentul de cetățeni ai R. Moldova care ar dori unirea cu România este în jurul valorii de 37%, mai exact 35,7%, potrivit datelor sociologice al iData.

Nicușor Dan: Am venit în primărie, am găsit litigii inițiate de fostul primar jurnaliștilor, cărora le cerea, în numele instituției, 100 de mii de euro fiecăruia. Am renunțat imediat la toate. Săptămânal am făcut conferință de presă. Toată presa, absolut toată presa, am răspuns la toate întrebările. Despre asta este vorba, primăria nu mai are litigii pe Legea 554, a accesului la informații publice.

În 2020, presa națională scria despre faptul că primarul de la acea vreme din București, Gabriela Firea, avea un „număr impresionant de procese în care cere daune morale de zeci de mii de euro unor politicieni sau ziariști, nemultumita de afirmațiile publice făcute de aceștia sau de dezvăluirile jurnalistice care o vizau”, potrivit Ziare.com.

Ulterior, în ianuarie 2021, Nicuşor Dan anunţa că Primăria Capitalei va renunţa la procesele deschise cu presa, când primar era Gabriela Firea. Era vorba, printre altele, de acţiuni în instanţă deschise contra unor publicaţii și nume ca Libertatea, Cătălin Tolontan, Adevărul şi Ana Poenariu (Rise Project). Mai multe detalii, aici.

Cu toate acestea, este nevoie de o precizare: litigiile vizau Legea 544/2001, privind accesul la informațiile de interes public. Legea 554 nu are nicio legătură cu acest domeniu și stabilește cadrul juridic prin care persoanele vătămate în drepturile sau interesele lor legitime de un act administrativ sau prin refuzul nejustificat de a soluționa o cerere se pot adresa instanței pentru anularea actului, recunoașterea dreptului pretins și repararea pagubelor, prevăzând, de asemenea, posibilitatea implicării Avocatului Poporului, Ministerului Public și altor subiecte de drept public în astfel de litigii.

Verdict: Afirmație adevărată.

Nicușor Dan: „Nu s-a pus problema de vaccinare a copiilor (n.r. în perioada pandemiei Covid-19). Eu m-am vaccinat”.

Ce verificăm?

Dacă vaccinarea copiilor a fost o problemă pusă în discuție în perioada pandemiei Covid-19 în România și la nivelul Uniunii Europene.

Ce spun informațiile oficiale?

Potrivit acestui document publicat de Ministerul Sănătății în ianuarie 2022, „riscul ca un copil să facă o formă severă de boală nu este de neglijat, chiar și în cazul copiilor fără afecțiuni cronice. Eficiența vaccinului ARNm Pfizaer-BioNTech Covid-19 este în proporție de 91% în prevenirea bolilor simptomatice la copiii cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani” și recomanda vaccinarea copiilor aflați în această grupă de vârstă.

Verdict: Informație parțial falsă.

Chiar dacă nu a fost prioritară, vaccinarea copiilor a fost recomandată de către autoritățile române, în perioada pandemiei Covid-19. La nivelul UE, un vaccin în acest scop a fost aprobat pentru copiii între 12 și 15 ani.

George Simion: Domnul Mugur Mihăescu nu a fost colaborator al Securității.

Ce verificăm?

Dacă Mugur Mihăescu, deputat de Olt ales pe listele AUR, a fost sau nu colaborator al Securității.

Ce spun informațiile oficiale?

Potrivit adeverinței nr. 4704/14.11.2013, Mugur Mihăescu „este titular al dosarului fond rețea nr. R 220962 (cotă CNSAS)”. În document se arată că Mugur Mihăescu a fost recrutat „pe când făcea stagiul militar cu termen redus”, în anul 1986, „pentru supravegherea informativă a militarilor și a rezolvării unor sarcini”.

Potrivit documentului, numele dosarului este „MANEA”.

Totuși, potrivit procedurilor din cadrul CNSAS și a legislației în vigoare, instituția arată că lui Mugur Mihăescu nu i se poate reține calitatea de colaborator deoarece nu a furnizat informații prin care se denunțau activitățile sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist și care au vizat îngrădirea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului”.

Verdict: Afirmație adevărată.

Deși Mugur Mihăescu a fost recrutat de către Securitate, CNSAS arată că acest nu poate fi considerat colaborator al Securității. Documentul poate fi consultat aici.

George Simion: „Un prim pas e să lăsăm specialiștii să conducă instituțiile medicale, să nu mai avem, a fost cazul la Piatra Neamț, unde un șofer era directorul respectivului spital”.

Ce verificăm?

Dacă la vreun spital public din Piatra Neamț, un șofer a fost director al instituției.

Ce spun informațiile oficiale?

Potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică a Județului Neamț, municipiul Piatra Neamț are un singur spital public. Acesta este condus de Cristina-Daniela Atănăsoaie-Iacob, care se află în funcție din Octombrie 2023. Aceasta este absolventă a Institutului de Medicină și Farmacie din Iași. CV-ul ei este disponibil aici.

Niciunul dintre foștii directori ai instituției nu are în CV ocupația de șofer.

Cu toate acestea, în spațiul public a fost în discuția situația de la Spitalul Municipal Câmpina, din județul Prahova. Acolo, potrivit presei, în anul 2021, un ambulanțier, fost șofer de TIR a fost singurul candidat pentru funcția de manager. Totuși, acesta nu a și ajung la conducerea instituției.

Potrivit organigramei Spitalului Municipal Câmpina (care poate fi consultată aici), Gabriel Dima nu apare în schema de personal a instituției.

Verdict: Informație falsă.