Maia Sandu, întrebată la Strasbourg despre punctajul de la Eurovision oferit de juriul din R. Moldova pentru România și dacă relațiile dintre cele două țări ar putea avea de suferit

Maia Sandu, președinta R. Moldova, susține că „nu ar trebui să permitem ca nimeni și nimic să dăuneze relației dintre Republica Moldova și România” în contextul scandalului provocat de acordarea a doar trei puncte de către juriul din R. Moldova pentru reprezentanta României de la Eurovision.

Întrebată, la Strasbourg, de un jurnalist român dacă relațiile dintre Republica Moldova și România ar putea avea de suferit din cauza concursului Eurovision, președinta Maia Sandu a declarat: „Consider că nu ar trebui să permitem ca nimeni și nimic să dăuneze relației dintre Republica Moldova și România. Și cred că este important că oamenii din Republica Moldova au oferit cea mai înaltă apreciere concurentei din România. Felicitări Alexandrei și lui Vlad (Satoshi, n.r.).”



Punctajul oferit de juriul din R. Moldova în finala concursului muzical Eurovision 2026 a creat nemulțumiri și critici în spațiul public după ce Polonia a primit punctajul maxim, în timp ce României i-au fost oferite trei puncte, iar Ucrainei – zero. În acest context, directorul general al companiei „Teleradio Moldova” (TRM), cea care a organizat concursul, Vlad Țurcanu, a anunțat că demisionează.

Pe 19 mai, la Strasbourg, unde Parlamentul European își desfășoară sesiunea plenară, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut programate discuții cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, precum și cu reprezentanții principalelor grupuri politice: Partidul Popular European (PPE), Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților (S&D), Conservatorii și Reformiștii Europeni (ECR), Renew Europe și grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană (Verzi/ALE).



Totodată, președinta Maia Sandu a fost decorată cu Ordinul European de Merit, distincție instituită de Parlamentul European cu ocazia marcării a 75 de ani de la Declarația Schuman. Distincția este acordată personalităților care au contribuit semnificativ la promovarea valorilor europene și la consolidarea proiectului european.