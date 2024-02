Maia Sandu, după ce în sudul R. Moldova au căzut drone Shahed: „Agresiunea Rusiei pune în pericol întregul continent”

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, atrage atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă agresiunea rusească în Ucraina, după ce în raionul Vulcănești au fost găsite fragmente ale unor drone Shahed.

„Războiul Rusiei împotriva Ucrainei lovește din nou aproape de casă, în Moldova. Descoperirea resturilor de drone Shahed în sudul Moldovei servește ca un alt memento dur al realității sumbre cu care ne confruntăm. Agresiunea Rusiei pune în pericol întregul continent. Sprijinul pentru Ucraina trebuie să continue”, a comentat șefa statului pe rețeaua X.

Russia’s war on Ukraine hits close to home in Moldova — again. The discovery of Shahed drone debris in southern Moldova today serves as another stark reminder of the grim reality we face. Russia’s aggression endangers the entire continent. Support for Ukraine must continue.