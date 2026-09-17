LIVE TEXT Ședința Parlamentului: unii deputați din opoziție cer introducerea unui moratoriu asupra privatizărilor în perioada desfășurării anchetelor privind întreprinderile de stat

Astăzi, 17 septembrie, are loc ședința plenară a Parlamentului. Deputații urmează să examineze mai multe proiecte de lege, printre care se numără reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM), dar și proiectul de lege privind prevenirea escrocheriilor telefonice și a fraudelor prin comunicații electronice.

La fel, Legislativul urmează să adopte două hotărâri: constituirea Grupului parlamentar pentru susținerea „Belarus Democrat” (forțele civice și politice care se opun regimului condus de președintele Aleksandr Lukașenko, n. red.) și hotărârea privind desemnarea președintelui Comisiei parlamentare speciale de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a R. Moldova.

UPDATE 13:35 Ședința continuă cu prezentarea proiectului de lege cu privire la înregistrarea genetică judiciară, în lectura a doua.

UPDATE 13:31 Deputatul Grigore Novac a propus introducerea pe ordinea de zi a proiectului privind diminuarea TVA-ului la carburanți, în contextul prețurilor ridicate la benzină și motorină. Inițiativa nu a întrunit numărul necesar de voturi. „Pentru” au votat 37 de deputați.

UPDATE 13:25 Excluderea proiectelor de lege de pe ordinea de zi continuă cu proiectul privind reglementarea exercitării profesiunilor medico-sanitare și farmaceutice, iar Comisia juridică a cerut amânarea examinării proiectului privind combaterea procedurilor judiciare abuzive împotriva mobilizării publice.

UPDATE 13:21 La fel, de pe ordinea de zi a fost exclus proiectul hotărâre privind constituirea Grupului parlamentar pentru susținerea Belarus Democrat. „Comisia a amânat examinarea raportului”, a declarat președinta Comsiiei pentru politică externă, Doina Gherman.

UPDATE 13:20 Deputatul Marcel Spatari a solicitat excluderea de pe agenda ședinței de astăzi a trei proiecte de lege: investigarea accidentelor și incidentelor în transporturi, modificarea legii comunicațiilor poștale și proiectul privind eficientizarea procesului de autorizare a producerii energiei din surse regenerabile și dezvoltarea durabilă a pieței biocarburanților.

UPDATE 13:18 „În Parlament a fost constituită o Comisie de anchetă pe marginea administrării patrimoniului public, a întreprinderilor de stat. Un grup de anchetă a fost constituit din deputații din opoziție. Sunt în desfășurare mai multe investigații jurnalistice, sperăm că și instituțiile de drept din R. Moldova au conectat internetul. Fracțiunea Socialiștilor va transmite colegilor din fracțiunile parlamentare proiectul de hotărâre privind introducerea unui moratoriu asupra privatizărilor în perioada desfășurării anchetelor respective, astfel, încât R. Moldova să fie asigurată că nu se întâmplă nimic, până când rezultatele anchetelor nu vor fi transmise organelor de drept”, a declarat deputatul Vlad Batrîncea.

UPDATE 13:07 La începutul ședinței și-au înregistrat prezența 93 de deputați.

Pe ordinea de zi au fost propuse spre examinare și patru proiecte de lege care vizează armonizarea legislației naționale cu standardele UE. Inițiativele legislative se referă la cooperarea polițienească internațională, precum și la schimbul de rezultate ale analizelor ADN cu alte state, pentru a preveni, descoperi și investiga infracțiuni grave, în special în cazurile transfrontaliere.