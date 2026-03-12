LIVE Ședința Parlamentului: moțiune simplă pentru Ministerul Apărării și numirea unui nou adjunct al Avocatului Poporului

Deputații se întrunesc joi, 12 martie, în ședință plenară a Parlamentului. Pe ordinea de zi figurează mai multe proiecte de lege, inclusiv inițiativa privind admisia, șederea și supravegherea străinilor în R. Moldova, precum și proiectul de hotărâre privind numirea unui nou adjunct al Avocatului Poporului după demisia Oxanei Gummenaia. Agenda mai include și o moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Apărării, semnată de 42 de deputați din toate fracțiunile din opoziția parlamentară.

UPDATE 11:00 Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, este audiat în Parlamentul R. Moldova în contextul moțiunii simple depuse asupra politicilor instituției. În cadrul ședinței, acesta prezintă un raport de activitate al ministerului și răspunde la întrebările deputaților. Discuțiile vizează, între altele, starea infrastructurii de apărare a țării, condițiile în care trăiesc și se antrenează militarii, precum și cazurile de suicid, decese sau altercații între soldați, înregistrate în armată.

UPDATE 10:50 Olesea Doronceanu a fost numită în funcția de adjunct al Avocatului Poporului joi, 12 martie. Candidatura sa a fost susținută de 64 de deputați. În prezent, aceasta conduce Direcția de examinare a cererilor și protecția persoanelor din cadrul Oficiului Avocatului Poporului.

Numirea Olesei Doronceanu a avut loc după ce Oxana Gumennaia și-a depus cererea de demisie din funția de adjunct al Avocatului Poporului.

Potrivit Parlamentului, Olesea Doronceanu are o experiență profesională de peste 20 de ani în domeniul apărării drepturilor omului. Aceasta deține licența de avocat de 18 ani, perioadă în care a instrumentat cauze civile și penale privind încălcarea sistematică a drepturilor omului. În prezent, aceasta conduce Direcția examinarea cererilor și protecția persoanelor din cadrul Oficiului Avocatului Poporului.

UPDATE 10:20 Deputații fracțiunii „Alternativa” și cei ai socialiștilor au cerut audierea prim-ministrului Alexandru Munteanu în Parlament, în contextul scumpirii carburanților. Aceștia solicită Guvernului să prezinte un plan de acțiuni pentru gestionarea situației, în condițiile rezervelor limitate de produse petroliere și ale evoluțiilor din Orientul Mijlociu, care au determinat creșterea prețurilor la combustibili. Inițiativa nu a întrunit votul majorității.

Ședința urmează să continue și vineri, 13 martie.