Uleiul de palmier – printre produsele scutite de taxe vamale. Parlamentul a votat mai multe „măsuri legislative de sprijin” pentru afaceri

Piureul din fructe tropicale, sucul concentrat de lămâie, uleiul de palmier și uleiul de cocos se numără printre produsele care ar putea fi scutite de taxe vamale începând cu anul 2027, atunci când sunt importate de fabrici și utilizate în procesul de producție. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege votat în prima lectură joi, 12 martie, care include și alte „măsuri legislative de sprijin” pentru mediul de afaceri.

La ședința plenară a Parlamentului de joi, 12 martie, 59 de aleși ai poporului au votat un proiect de lege care conține noi măsuri legislative „de sprijin” pentru mediul de afaceri. Documentul a fost votat în prima lectură, după ce a fost prezentat în plen de parlamentara Victoria Belous (PAS). Inițiativa, care conține mai multe modificări ale Codului fiscal, a fost susținută și de deputatul Ion Chicu.

Una dintre propunerile autorilor prevede aplicarea așa-numitului „regim vamal de destinație finală”. Mai exact, va fi întocmită o listă cu produse care pot fi importate în R. Moldova fără aplicarea taxei vamale.

„În listă vor fi incluse materii prime care nu pot fi produse în țara noastră, dar sunt indispensabile pentru procesele de fabricare și procesare în industria ușoară și sectorul agroalimentar. Este vorba despre piure din fructe tropicale, suc concentrat de lămâie și de rodii, ulei de palmier, ulei de cocos, precum și fibre sintetice neprelucrate din poliester și din polipropilenă”, a explicat Victoria Belous de la tribuna Parlamentului.

Întrebată de deputații din opoziția parlamentară de ce printre aceste produse se regăsește și uleiul de palmier, considerat „nesănătos”, Belous a explicat că acesta există în diferite calități și este utilizat în fabrici la producerea unor produse de panificație, biscuiți și dulciuri, inclusiv a celor pe care R. Moldova le exportă. Ea a adăugat că uleiul de palmier nu este interzis de legislația R. Moldova.

Necesitatea implementării măsurii a fost argumentată și de faptul că producătorii locali sunt nevoiți să scumpească prețurile pentru produsele care ajung pe raft, inclusiv pentru că utilizează materie primă importată, care nu se găsește în R. Moldova, și pentru care achită taxe vamale la import. „Astfel, producătorii locali vor fi pe picior de egalitate cu producătorii din alte țări, ale căror producție se găsește în magazinele noastre”, a punctat Belous.

Alte prevederi ale proiectului de lege se referă la crearea unor condiții echitabile și eficiente pentru operatorii economici participanți la procedurile de achiziții publice. Astfel, antreprenorii vor avea dreptul să aleagă forma de constituire și de achitare a garanției de bună execuție, pentru opțiunile prevăzute de lege. Până acum, operatorii economici erau obligați să ofere garanție bancară, iar acest lucru afecta direct lichiditățile antreprenorilor.

De asemenea, autorii propun modificarea amenzii pentru nedeclararea corectă a venitului impozabil, care nu afectează direct bugetul de stat. Astfel, sancțiunea va fi între 1 000 și 10 000 de lei, nu 12 – 15%, cât este în prezent.

Totodată, autorii propun instituirea unei excepții clare și limitate la aplicarea suspendării operațiunilor la conturi sau executării sumelor. Excepția se va aplica doar în limita datoriei instituției bugetare față de contribuabil și în cadrul alocațiilor aprobate pentru aceste scopuri. Astfel, „se urmărește asigurarea unui tratament echitabil al contribuabililor care au de încasat sume de la instituții finanțate de la buget și ale căror restanțe fiscale sunt determinate de întârzieri în executarea obligațiilor de plată ale acestora”, se arată în nota explicativă a proiectului.

În același timp, autorii propun revizuirea sancțiunii contravenționale pentru stabilirea incorectă a criteriilor de calificare a participanților la procedurile de achiziții publice, inclusiv în documentația de atribuire. Astfel, amenda pentru restricționarea, sub orice formă, a accesului operatorilor economici la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice/sectoriale, prin instituirea sau aplicarea unor criterii ce contravin legislației, va ajunge până la 10 000 de lei. Până acum, amenda varia între 750 și 3 000 de lei.

Proiectul de lege urmează să fie definitivat și examinat de Parlament în lectura a doua.