DOC Opinia Comisiei de la Veneția privind modificările la Legea pentru combaterea corupției electorale: „Sunt, în principiu, legitime, dar unii termeni trebuie definiți mai clar”. Grosu: „A fost de datoria noastră să acționăm”

Comisia de la Veneția consideră că modificările aduse la Legea nr. 100/2025 pentru combaterea corupției electorale urmăresc „obiective legitime” și corespund, în mare parte, unor „recomandări de lungă durată privind consolidarea integrității, transparenței și responsabilității electorale”. Totuși, Comisia susține că legea conține „definiții juridice largi și termene procedurale scurte”. Astfel, instituția recomandă ca mai mulți termeni utilizați în legea privind combaterea activităților extremiste să fie definiți mai clar, pentru a preveni o „aplicare arbitrară a legii”. Opinia Comisiei a fost publicată pe 10 martie.

Comisia de la Veneția subliniază, în urma avizului adoptat în cadrul celei de-a 146-a sesiuni plenare al organului consultativ al Consiliului Europei din perioada 6-7 martie 2026, că modificările introduse prin Legea nr. 100/2025 constituie „un răspuns foarte ambițios la corupția electorală și la amenințările conexe care afectează procesele democratice din R. Moldova”.

„(…) Deși Comisia de la Veneția înțelege pe deplin contextul reformei și necesitatea de a proteja procesele electorale din R. Moldova împotriva unor atacuri multiple, complexe și fără precedent, ea își exprimă totuși îngrijorarea cu privire la interacțiunea dintre definiții juridice largi, competențe administrative preventive și termene procedurale reduse. În special, mai mulți termeni-cheie utilizați în legea privind combaterea activităților extremiste trebuie definiți mai precis pentru a evita orice abuz sau aplicare arbitrară a legii (…).

În plus, consolidarea reglementării partidelor politice, inclusiv deciziile privind existența unor partide „succesoare” și aplicarea sancțiunilor, trebuie să se bazeze pe probe convingătoare și pe evaluări individualizate, supuse unui control judiciar efectiv. Compatibilitatea acestor măsuri cu dreptul la libertatea de asociere depinde de respectarea strictă a principiilor necesității și proporționalității, de existența unor criterii juridice clare și previzibile și de instituirea unor garanții judiciare solide”, se spune într-un document al Comisiei.

Totodată, organul consultativ al Consiliului Europei atrage atenția că termenul de implementare a modificărilor „a fost extrem de scurt”.

„Practica din R. Moldova de modificare frecventă și foarte târzie a legislației, chiar înaintea alegerilor, riscă să compromită principiul stabilității legislației electorale. Comisia de la Veneția recomandă depunerea tuturor eforturilor pentru ca orice modificare a legislației electorale să fie adoptată printr-un consens larg, după consultări publice ample cu toate părțile interesate, cu mult înaintea alegerilor, pentru a garanta încrederea în procesul electoral”, subliniază Comisia.

Astfel, Comisia de la Veneția a venit cu mai multe recomandări pentru autoritățile de la Chișinău, printre care precizarea în lege că suspendarea și dizolvarea partidelor politice sunt permise doar ca ultimă soluție, sub rezerva unei „justificări adecvate și motivate” și asigurarea faptului că decizia de a determina dacă un partid politic continuă activitățile unui partid declarat neconstituțional se bazează pe „o evaluare globală și contextuală”.

Igor Grosu: „A fost de datoria noastră să acționăm când democrația a fost atacată”

Comisia de la Veneția a confirmat că modificările adoptate de Parlamentul R. Moldova prin Legea nr. 100/2025 pentru combaterea corupției electorale au fost necesare, au urmărit un scop legitim de a proteja alegerile libere și corecte, și sunt compatibile cu standardele europene, a spus miercuri, 11 martie, președintele Parlamentului, Igor Grosu, într-o postare pe Facebook.

„Cu toții am fost martorii cum grupările criminale la ultimele scrutine electorale au folosit tot arsenalul pentru a deturna parcursul nostru, am avut parte de exerciții electorale foarte complicate, fără precedent în istoria Republicii Moldova. De aceea, a fost de datoria noastră să acționăm când democrația a fost atacată, să protejăm prin lege fiecare vot, iar grupările criminale din spatele partidelor politice să nu revină în politică sub alt nume.

Mai avem încă mult de muncit și o vom face pentru că votul oamenilor nu este de vânzare și pentru că Moldova nu se vinde. Unele decizii ne costă politic, dar interesul oamenilor este mai presus de orice. În timp, se va demonstra prin fapte că am acționat corect și cu responsabilitate față de cetățeni și față de viitorul țării”, susține Grosu.

Pe 19 iunie 2025, Igor Grosu a solicitat un aviz din partea Comisiei de la Veneția în legătură cu modificările legislative pentru combaterea fenomenului corupției electorale.

În aprilie 2025, au fost înăsprite pedepsele pentru corupția electorală și finanțarea ilegală a partidelor. Modificările legale prevăd că oferirea de bani, bunuri, servicii ori alte foloase în scopul determinării alegătorului sau susținătorului să își exercite sau să nu își exercite drepturile electorale în cadrul alegerilor se va pedepsi cu închisoare de la 2 la 6 ani, cu amendă de la 37 500 de lei până la 57 500 de lei și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de până la cinci ani.

În cazul persoanelor juridice, amenda va ajunge până la 400 mii de lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.