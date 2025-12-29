„Le cumpăr o mie de case în Italia, numai să-i mut acolo”. Reacția lui Usatîi la plângerea depusă de comunitatea LGBTQ+

Renato Usatîi, liderul formațiunii „Partidul Nostru”, a venit cu acuzații grave în adresa comunitații LGBTQ+, care a depus plângere împotriva formațiunii, pentru „discurs care instigă la violență și la nimicire”. Mai mult, deputatul Renato Usatîi neagă că ar discrimina comunitatea LGBTQ+.

Fiind întrebat de NewsMaker despre plângerea împotriva formațiunii, acesta a afirmat că, „ei, astăzi, ca să mai ceară niște bani de la partenerii de dezvoltare, în majoritatea cazurilor, emit că sunt presați, discriminați, ca să mai primească vreo 100–200 de mii de euro pentru activitate.”

„Ei tot timpul se plâng, ei, știi cum, se plâng încetișor între dânșii. Lasă să se pupe, numai să nu-i văd eu și să nu-i vadă copiii. Eu le spun că le dau câte o casă în Italia, spre exemplu, când umblau ei să legalizeze căsătoriile pentru persoanele de același gen. Le-am zis că tuturor celor care vor nuntă le iau câte o casă în Italia. Tot au zis că îi discriminez. Atunci era, în câteva sate, un program național în Italia în care vindeau case cu un euro. Am zis că le cumpăr o mie de case, numai să-i mut acolo”, a declarat liderul formațiunii „Partidul Nostru”, Renato Usatîi.

Întrebat dacă pentru el nu toți cetățenii sunt egali, acesta a declarat că „dacă vorbim de partea liberală și democratică, eu sunt mai liberal și democrat decât (…)”.

„Pentru mine toți cetățenii sunt egali. Toți trebuie să aibă loc de muncă, tratamente. Nimeni nu trebuie să fie lipsit de drepturi în țara noastră. Să le iau câte o casă în Italia — asta nu e democrație? Așa spuneți de parcă i-aș trimite în Siberia. Credeți că nu pot să le cumpăr 1.000 de case a câte un euro?”, a punctat Usatîi.

În același timp, Usatîi refuză să recunoască faptul că declarațiile sale sunt discriminatorii.

„Prin ce i-am discriminat și pe cine? Faptul că azi eu nu sunt de acord să fie promovate anumite evenimente la care văd copii minori, păi acest lucru eu nu o să-l schimb niciodată. Asta dvs. numiți discriminare? V-am spus încă o dată: eu doar le dau voie. La ora 06:00 dimineața, la Aeroportul Internațional Mărculești, mai ales acum, când nu funcționează, s-au dus pe «vzliotnaia» și au făcut dimineața, la 06:00, marșul. La 06:30, când femeile se duc la prășit, ei deja să termine, să nu-i vadă nimeni. Înțelegeți?”, a spus deputatul Renato Usatîi.

Despre plângerea depusă a anunțat Angelica Frolov, directoarea administrativă a Centrului GENDERDOC-M, organizație care promovează drepturile persoanelor LGBT în R. Moldova. Potrivit mai multor reprezentanți ai comunității LGBTQ+, în perioada electorală mai multe persoane nu s-au simțit în siguranță.

Totuși, despre discursul lui Usatîi, Frolov a declarat că „acolo a fost cel mai grav, un discurs care instigă la violență și la nimicire”.

De asemenea, potrivit lui Frolov, GENDERDOC-M a monitorizat cu atenție mesajele transmise de politicieni în perioada alegerilor. În urma monitorizării, organizația a constatat că 12 concurenți electorali au recurs la declarații homofobe sau transfobe. Frolov a explicat că nu toate grupurile politice pot fi trase la răspundere, deoarece unele formațiuni au folosit mesaje manipulatorii, care nu cad sub incidența legii.