VIDEO Antiteza de la Rîbnița: „Nu vrem lesbiene și homosexuali” și „Vreau un viitor european, nu un trecut întunecat”

Deși spun că își doresc pace, unii locuitorii din orașul Rîbnița recunosc că au votat și împotriva aderării R. Moldova la Uniunea Europeană din cauza „legilor LGBT”. Mulți dintre cetățenii întâlniți pe podul care leagă Rîbnița de Rezina au pledat pentru unirea malului stâng al Nistrului cu malul drept. Totuși, am întâlnit și alegători din regiunea transnistreană care speră să trăiască într-o Moldovă Europeană.