Ion Ceban, noi precizări despre accidentul suferit în vacanță. Ce spune despre „vacanța de lux” și presupusa petrecere

Primarul mun. Chișinău, Ion Ceban, a venit cu noi precizări după ce a anunțat sâmbătă, 15 august, că a suferit un accident în timp ce se afla în vacanță cu familia și că, în urma incidentului, urma să fie supus unor „intervenții chirurgicale” la picioare. Edilul afirmă că este internat în spital și se află sub supravegherea medicilor. Totodată, acesta respinge informațiile apărute în spațiul public despre o presupusă petrecere și susține că se „manipulează” inclusiv în privința locului și a țării în care s-a produs incidentul. Cu toate acestea, primarul capitalei nu a oferit detalii concrete despre vacanță sau accident. Nu a precizat unde și în ce perioadă s-a odihnit și nici în ce circumstanțe s-a accidentat.

Într-un nou mesaj public, primarul afirmă că, imediat după revenirea în țară, a fost internat într-un spital municipal, iar ulterior a fost transferat într-o altă instituție medicală.

„Aflându-mă în spital, sunt sub supravegherea medicilor și totul este bine. Din prima zi, cum m-am întors, am fost internat într-un spital municipal, iar ieri am fost transferat într-un alt spital, la sfatul și indicația medicilor”, a transmis Ion Ceban.

Edilul nu a precizat în ce instituții medicale a fost internat și nici nu a oferit detalii despre intervenția chirurgicală despre care anunțase anterior.

În contextul în care, în spațiul public, vacanța primarului a fost calificată drept „vacanță de lux”, Ion Ceban a explicat că „de obicei, împreună cu familia, planificăm concediul cu mult înainte, astfel încât să procurăm bilete accesibile”. Totodată, acesta a precizat că familia sa nu s-a cazat la hotel, ci a optat pentru închirierea unui apartament.

Deși afirmă că „nu era un secret pentru nimeni unde suntem”, primarul nu a menționat destinația vacanței, însă critică speculațiile făcute în spațiul public. Președintele comunității Watchdog, Valeriu Pașa, a declarat că Ceban și-ar fi petrecut concediul în Capul Verde, fiind a doua sa vizită din acest an, după ce a mai fost pe insulele Capul Verde și în luna aprilie.

Primarul a respins și informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora ar fi participat la o petrecere înainte de producerea incidentului.

„Nu am participat la nicio petrecere și nu am avut niciun fel de stări care mi se invocă intenționat, iar asta am mai demonstrat atunci când, la fel, se manipula pe acest subiect”, a scris Ceban.

Nici în noul mesaj, însă, Ceban nu a precizat unde anume s-a produs incidentul, în ce țară se afla în acel moment și nici care au fost circumstanțele în care s-a accidentat.

ZdG a cerut mai multe informații de la Vasile Chirilescu, responsabil de comunicare în cadrul Primăriei Chișinău, însă acesta nu ne-a răspuns la apeluri. La mesaj, acesta a precizat că Ion Ceban va reveni cu detalii. Natalia Ixari, angajată în domeniul planificare strategică și comunicare a Primarului General, nu a răspuns nici la apeluri, nici la mesaje.

Ion Ceban a anunțat sâmbătă, 15 august, că a suferit un accident în timp ce se afla în vacanță cu familia. Acesta a fost surprins într-un cărucior cu rotile la aeroportul din Londra, având ambele picioare bandajate. Ceban a scris pe Facebook despre „incidentul neplăcut” și a anunțat că va fi operat la Chișinău.

Ion Ceban a anunțat sâmbătă, 15 august, că revine dintr-o „scurtă vacanță împreună cu familia”.

Potrivit legislației, „în caz de absenţă temporară, primarul poate delega sub proprie răspundere exercitarea atribuţiilor sale viceprimarului sau, după caz, secretarului consiliului pe întreaga durată a absenţei sale”.

Ultima dispoziție semnată privind delegarea exercitării atribuțiilor primarului general al mun. Chișinău, către un viceprimar al capitalei, a fost semnată pe 29 mai 2026 și publicată în registru pe 8 iunie 2026. Totuși, dispoziția este corectată, fiind șterse diverse date, precum numele persoanelor sau perioada de concediu, fiind menționat că „conține date cu caracter personal”. Același lucru poate fi observat și în cazul altor dispoziții.

„Fiind într-o scurtă vacanță împreună cu familia, am avut parte de un incident neplăcut, în urma căruia mă întorc de urgență și voi trece printr-o intervenție chirurgicală la picioare”, a scris Ion Ceban sâmbătă, 15 august, pe pagina sa de Facebook.

Primarul nu a oferit detalii despre locul sau circumstanțele în care s-a produs incidentul și nici despre natura exactă a traumatismelor. El a precizat, însă, că revine în țară cu o cursă de zbor regulat.

Ceban a transmis că, în pofida situației, își continuă activitatea.

„Vă asigur, sunt la fel de implicat și activitatea continuă, iar noi muncim exact ca și până acum”, a declarat acesta.

Ulterior, acesta a criticat reacția unor persoane din spațiul public, după ce președintele comunității Watchdog, Valeriu Pașa, a declarat că primarul și-ar fi petrecut vacanța în Capul Verde, făcând referire la veniturile modeste pe care le declară.

O altă vacanță controversată a primarului a fost cea din februarie 2022, la o zi înainte de declanșarea invaziei Rusiei în Ucraina, când primarul se afla la Moscova, unde, potrivit lui, ar fi avut doar o escală înaintea unei vacanțe în Thailanda. Precizarea a fost făcută de acesta după mai bine de doi ani de la vacanță.

Potrivit declarației sale de avere, Ion Ceban, edilul municipiului Chișinău, a încasat un salariu în 2025 de 285 011 de lei (23 750 de lei/lunar) și aproape 59 400 de lei din diurne.

Tatiana Ceban, soția primarului, a ridicat un salariu de aproape 55 de mii de lei (4582 de lei/lunar) de la firma pe care a fondat-o în februarie 2022, Tivi Kids SRL. Tot în 2025, mama primarului, Eugenia Ceban a făcut o donație Tatianei Ceban pentru nepoți de 150 de mii de lei.

Familia Ceban mai declară 88 437 de lei în calitate de indemnizații pentru îngrijirea copilului, alocație pentru copii de la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială din România de 12 858 de roni, 2800 de lei obținuți din darea în arendă a unui automobil și 241 176 de lei în calitate de dividende (Tivi Kids SRL).

Tatiana Ceban are un cont bancar în România, în valoare de 12 851 de roni, iar Ceban deține un depozit bancar de 150 mii de lei. Totodată, familia deține o datorie din 2025 la Ana Chirița de 31 de mii de euro și o datorie din 2024 la O.C.N Capital Leasing S.R.L de 18 860 de euro. De asemenea, Ceban a cheltuit, în 2025, pentru servicii juridice 188 225 de roni (749 210 de lei).