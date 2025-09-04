După doi ani, Ceban prezintă „dovezile” aflării sale la Moscova și susține că acolo erau „mai mulți deputați PAS”, menționând o persoană care nu deținea mandat de parlamentar

Ion Ceban, lider al Blocului Electoral Alternativa și candidat la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova, a prezentat, într-o emisiune la N4, o copie a vizei turistice obținute la Moscova, care îi permitea să plece într-o vacanță în Thailanda în februarie 2022, chiar înaintea invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

El a subliniat că, în aceeași perioadă, „mai mulți deputați PAS” ar fi efectuat vizite la Moscova, menționând-o însă doar pe Ludmila Adamciuc, care, la acel moment, nu deținea un mandat de deputat sau vreo altă funcție publică.

Pe 29 august, Ion Ceban a recunoscut că se afla în Rusia pe 23 februarie 2022, cu o zi înainte de declanșarea invaziei Rusiei în Ucraina, precizând că Moscova reprezenta doar o escală înaintea unei vacanțe exotice cu familia.

În seara zilei de 3 septembrie, co-fondatoarea ONG „Părinți solidari”, Ala Revenco, a publicat o postare în care a menționat că nu a reușit să identifice un ordin separat privind concediul lui Ion Ceban din 23 februarie 2022. Există doar Dispoziția nr. 333-dc din 22 februarie, prin care atribuțiile primarului erau delegate viceprimarei Olga Ursu pentru perioada 23–27 februarie — adică doar cinci zile. Deși documentul este datat 22 februarie, în sistem apare abia pe 1 martie, a remarcat Revenco.

„Adică șapte zile mai târziu, când războiul era deja în toi. Lipsa ștampilei Direcției Managementul Resurselor Umane, semnătură și număr scrise cu cerneală albastră sunt detalii care ridică suspecții că documentul ar fi avut un parcurs instituțional nestandart. Concluzia: povestea «turistului Ceban» nu doar că nu alungă «ceața», dar și ridică tot mai multe semne de întrebare. În timp ce Ucraina era bombardată, primarul și echipa lui dispăreau în «concedii» suspecte”, a menționat Ala Revenco.

În acest context, la o emisiune difuzată de N4, Ion Ceban a prezentat mai multe foi A4, pe care a imprimat o fotografie a vizei turistice și capturi de ecran cu rezervările de bilete și hotel „ca să punem punct pe această întrebare”. Acesta nu a explicat în vreun fel lipsa Dispoziției privind concediul său.

„Sunt foarte multe manipulări și minciuni. Se întâmplă de ani de zile, deși eu am declarat de nenumărate ori ce am făcut și unde am fost în acea perioadă. Ca să clarificăm această întrebare, am luat documente care datează din acea perioadă și am vrut să le prezint în campania electorală pentru alegerile locale. Așa și stăteau la mine pe masă. Dacă va fi nevoie de un alt document, eu, în principiu, îl pot prezenta.

Aceasta este viza pentru Thailanda. Repet, am doar tranzitat Moscova. Viza este datată 4 februarie 2022. Aici sunt detaliile despre rezervarea și achiziția biletelor (captură de ecran a unui email, n.r.) de pe 21 ianuarie 2022, adică cu o lună înainte de… Aici este rezervarea hotelului, precum și un test COVID, deoarece era perioada Omicron, care trebuia prezentat la sosirea în Thailanda. Deci, nu a existat nicio poveste criminală aici”, a declarat Ceban.

Deși avea o viză, Ceban a declarat că nu a ajuns în Thailanda, deoarece s-a întors în Moldova pe 24 februarie. „M-am întors foarte greu: Moscova, Sankt Petersburg… apoi prin câteva țări până la București, de unde am luat un taxi și am ajuns la Vaslui, de unde m-au preluat colegii la 4–5 dimineața. La ora 10 eram la MoldExpo, unde erau primiți refugiați ucraineni”, a relatat el.

Acesta a ținut să adauge că, în acea perioadă, „foarte mulți deputați PAS au fost la Moscova, dar, iarăși, nici aici nu văd ceva criminal și nu-i putem numi pe ei mâna Moscovei sau cum încearcă cineva… Iată, cineva mi-a trimis, o fotografie, este vorba despre Ludmila Adamciuc, în Piața Roșie din Moscova, pe 2 ianuarie 2022”.

Activista și fondatoarea organizației „Prietena Mea”, Ludmila Adamciuc, nu deținea un mandat de deputat la acel moment. Ea s-a alăturat echipei PAS în 2025, când și-a anunțat candidatura la funcția de parlamentar pe listele PAS pentru alegerile din 28 septembrie 2025.

În mai 2025, întrebat dacă este pregătit să dovedească unde se afla în ziua invaziei Ucrainei, așa cum a promis în urmă cu doi ani, după publicarea unei investigații realizate de jurnaliști din Estonia – care susținea că, în ajunul atacului, Ion Ceban și soția sa ar fi zburat în Rusia – primarul a evitat din nou să ofere un răspuns concret. Liderul MAN a promis că va oferi detalii „când va considera de cuviință”.

Edilul a evitat timp de mai bine de doi ani să ofere un răspuns clar privind ultima sa vizită în Federația Rusă. Întrebat direct, a declarat că a fost „demult, foarte demult”. A ezitat apoi în calcule, adăugând că „probabil” a fost, dar nu își amintește exact când. „Chiar nu țin minte când ultima dată. Nu țin minte dacă am fost în 2022”, a spus Ion Ceban în mai 2025.