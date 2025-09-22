INFOGRAFIC Averea declarată de liderii PAS în campanie. Grosu nu a cumpărat nimic în perioada mandatului de președinte al Parlamentului. Gherman a indicat venituri de 1,5 milioane lei în 2024

Igor Grosu (53 de ani), președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și președintele Parlamentului R. Moldova, este primul candidat în lista PAS pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. În declarația de avere și interese personale depusă la Comisia Electorală Centrală (CEC) în calitate de candidat la funcția de deputat, Grosu a indicat că în 2024 familia sa a avut venituri totale de circa 767 de mii de lei. Cei mai mulți bani au venit din salariul, diurnele și plățile compensatorii primite de la Parlamentul R. Moldova – 377 de mii de lei.

Soția sa, Inga, a raportat venituri salariale de circa 317 mii de lei din salariul de la Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică și din serviciile prestate unor asociații obștești. În 2024, Inga Grosu a câștigat un concurs organizat de Ministerul Educației și Cercetării pentru funcția de consultant principal în Direcția management în învățământul general din cadrul Direcției generale politici în învățământul general.

Familia Grosu – fără achiziții, dar cu două credite contractate

Familia Grosu a mai raportat venituri de 2400 de euro (48 de mii de lei) din locațiunea apartamentului pe care-l dețin în proprietate și de 6400 de roni (25 de mii de lei) – alocația pentru copii din România.



Familia candidatului PAS declară două case de locuit: una de 82 de metri pătrați într-o zonă rurală, primită cu titlu de donație în 2017 și evaluată la 22,2 mii lei, și alta de 121 de metri pătrați, cumpărată în 2011, cu o valoare cadastrală de 231 de mii de lei.

ZdG a scris anterior despre acest imobil, amplasat în or. Durlești, mun. Chișinău. În 2021, casa cu un nivel era acoperită cu foi de ardezie și se întindea pe un teren de 4,5 ari. Pe teritoriu era amplasată și o construcție accesorie care figurează în documentele cadastrale ca fiind „construcție comercială, prestarea serviciilor”. Este, de fapt, un bun imobil de 30 de metri pătrați, care este folosit de familia Grosu ca debara, conform informațiilor oferite de soția candidatului la funcția de deputat.

Familia Grosu mai deține trei construcții accesorii, un apartament de 47 de metri pătrați, cumpărat în 2000, șase terenuri agricole cu o suprafață totală de circa 2,5 ha, obținute între anii 2007–2017 prin donații și moșteniri, precum și un automobil Volkswagen Touran, fabricat în 2009 și dobândit în 2017, cu o valoare de 7,8 mii euro.

Igor și Inga Grosu nu dețin nicio companie, iar în 2024 au contractat două credite în sumă totală de 233,57 mii lei – 200 de mii de lei de la MAIB și 33,57 mii lei de la Microinvest, un credit urmând să fie rambursat până în 2025, iar celălalt, de la MAIB, până în 2028. Familia Grosu nu a făcut nicio achiziție în perioada în care Igor Grosu a deținut funcția de președinte al Parlamentului.

Infografic realizat de Simona Tabuncic/ZdG

Familia Doinei Gherman – venituri de 1,5 milioane lei în 2024

Doina Gherman (42 de ani), vicepreședinta PAS și vicepreședinta Parlamentului R. Moldova, este a treia în lista de candidați ai partidului. În declarația de avere și interese personale depusă la CEC în calitate de candidată la funcția de deputată, Gherman a indicat că în 2024 familia sa a avut venituri totale de circa 1,5 milioane lei. Cei mai mulți bani au venit din salariul și dividendele primite de soțul candidatei de la compania „Agrogal-Trans” – circa 830 de mii de lei.



În declarația pentru 2024, Doina Gherman a indicat că a avut de la Parlament venituri din salariu, diurne și compensații de circa 566 de mii de lei. Soțul ei, Ion Găleanu, fondator și administrator al companiei „Agrogal-Trans”, a avut un venit salarial de circa 130 de mii de lei și alți 700 de mii de lei drept dividende de la aceeași companie. Firma a fost fondată în 2010 și oferă servicii de transport rutier de mărfuri.

Familia candidatei a mai indicat în declarație că în 2024 a obținut 120 de mii de lei din vânzarea unui automobil, iar șapte mii de roni (circa 28 de mii de lei) – din alocația pentru copii oferită de România. Cei doi soți dețin circa 2 ha de terenuri agricole, extravilane și intravilane, dobândite între anii 2016–2024 prin donație și contracte de vânzare/cumpărare; o casă de locuit de 212 metri pătrați, cu o valoare de 1,78 milioane lei, cumpărată în 2014, și patru autovehicule: un camion Ford Transit, fabricat în 2020 și dobândit în 2024 cu 5,5 mii euro, o Skoda Superb, fabricată în 2020 și dobândită în 2024 cu 16,5 mii euro, o remorcă Schmitz, fabricată în 1991 și dobândită în 2021 cu 40 de mii de lei și un Lexus RX 450 H, fabricat în 2016 și dobândit în 2019 cu 35 de mii de euro.



Într-un cont bancar din România, familia candidatei păstrează circa 31 de mii de roni (120 de mii de lei).



În 2022, Autoritatea Națională de Integritate a verificat averea Doinei Gherman și a constatat lipsa încălcărilor.

