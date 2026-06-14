Prima reacție a noului premier desemnat de Nicușor Dan, la criticile colegilor săi de partid: „Nu este o amenințare pentru PNL. Este un moment de responsabilitate”

Adrian Veștea, noul premier desemnat de Nicușor Dan și membru Partidului Național Liberal (PNL), a postat un mesaj pe rețelele de socializare, în care li se adresează colegilor săi din PNL. „Vreau să le spun colegilor mei liberali un lucru limpede: ceea ce se întâmplă astăzi nu este o amenințare pentru PNL. Este un moment de responsabilitate”, a scris acesta.

Veștea precizează că va continua reformele pe care le consideră necesare, începute de Ilie Bolojan.

„L-am sprijinit pe Ilie Bolojan în proiectele sale și voi continua acele proiecte despre care am convingerea că sunt necesare și benefice pentru România și pentru români. Asta nu se schimbă. Cred că PNL trebuie să se reașeze la masa negocierilor cu partidele pro-europene și să identifice soluțiile pentru continuarea guvernării”, a mai scris Adrian Veștea.

La postare a răspuns Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL și primarul Bucureștiului, care l-a acuzat pe Adrian Veștea că a complotat împotriva partidului și că știa de această nominalizare încă de săptămțna trecută, când nu a participat la ședința PNL.

„Adrian, sunt cuvinte fără rost. Ai complotat împotriva colegilor tăi. Ai complotat și ai trădat încrederea noastră a tuturor. Am aflat din presă. Tu știai de joi, de când nu ai venit la ședință. Urât! Foarte urât!” a scris edilul capitalei.

Pe lângă Ciucu, mai mulți membri ai PNL au reacționat după anunțul lui Nicușor Dan. Unii dintre ei au condamnat decizia președintelui. Deputatul PNL, Alexandru Muraru, a spus că „Domnul Nicuşor Dan întoarce armele împotriva PNL, pentru iresponsabilitatea PSD. Propunerea de premier venită în această dimineaţă din partea preşedintelui României este inacceptabilă, nesustenabilă, şi este un atac îndreptat împotriva Partidului Naţional Liberal”.

Robert Sighiartău îl acuză pe Nicușor Dan că a ales să intre în conflict cu PNL, iar Raluca Turcan acuză o tentativaă de a diviza PNL, adăugând că președintele României a încălcat Constituția prin numirea lui Adrian Veștea fără nicio consultare.

Reacții de susținere pentru Veștea, din cadrul PNL, au venit până, până la acest moment, doar din partea deputatului Răzvan Prișcă, care l-a felicitat pe colegul său de partid și a spus că „e omul cel mai potrivit pentru acest moment complicat”.

Fostul premier Ilie Bolojan, demis din funcție prin moțiunea de cenzură AUR-PSD, a declarat că nici el, nici conducerea PNL nu au fost informați de președinte despre intenția de a desemna un prim-ministru din partea PNL. Potrivit acestuia, decizia reprezintă un „act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD”.

Reacția sa vine după ce președintele României, Nicușor Dan, a anunțat duminică, 14 iunie, că Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață, înainte de a cere votul de învestitură al Parlamentului, și l-a desemnat pentru funcția de premier pe Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov din partea Partidului Național Liberal (PNL). PNL nu l-a propus anterior pe Veștea în funcția de șef al Guvernului, a transmis Hotnews.ro.

„Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială. În perioada imediat următoare vom organiza un BPN al PNL pentru a lua o decizie oficială”, a scris Bolojan.

Adrian Ioan Veștea are 53 de ani, a fost primar al orașului Râșnov, președinte al Consiliului Județean Brașov și ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație. El face parte din gruparea penelistă care încearcă să-l îndepărteze pe Bolojan de la conducerea PNL.

“Îmi asum această responsabilitate în aceasta criză politică. Vin dintr-un parcurs din PNL, am fost ministru la dezvoltare, primar și președinte de consiliu județean. Voi avea o politică axată pe finalizarea PNRR, OCDE si programul SAFE. Siguranța românilor este prioritatea mea. Sunt deschis sa discut cu partidele politice”, a spus Veștea.

Președintele României Nicușor Dan a anunțat joi, 4 iunie, că îl desemnează candidat la funcția de prim-ministru pe Eugen Tomac, europarlamentar și consilierul său onorific, a transmis HotNews.ro. Nicușor Dan a argumentat atunci că Tomac e independent și, în plus, „e o persoană cu experiența politică de a discuta cu fiecare partid, pentru consens”.

Criza politică în România vine după ce Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a căzut pe 6 mai 2026. Moțiunea de cenzură AUR-PSD a fost votată de 281 de deputați și senatori, cel mai mare număr din istoria Parlamentului României.