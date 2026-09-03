Igor Grosu, despre intenția Rusiei de a deschide 16 secții de votare în regiunea transnistreană: „Este o sfidare la adresa Republicii Moldova”

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a calificat drept o „sfidare la adresa Republicii Moldova” intenția Federației Ruse de a deschide 16 secții de votare în regiunea transnistreană pentru alegerile în Duma de Stat, fără o coordonare prealabilă cu autoritățile constituționale de la Chișinău.

După ședința de astăzi, 3 septembrie, a Parlamentului, Igor Grosu a declarat că autoritățile moldovenești cunosc în prezent despre existența unei singure secții de votare a Federației Ruse pe teritoriul Republicii Moldova, organizată la Ambasada Rusiei de la Chișinău.

„Lucrurile astea nu au fost coordonate cu autoritățile constituționale ale Republicii Moldova. Evident, este un comportament sfidător al Federației Ruse și îl vom analiza și trata ca atare”, a declarat Igor Grosu.

Potrivit informațiilor anunțate de partea rusă, pentru alegerile în Duma de Stat ar urma să fie deschise în total 17 secții de votare în Republica Moldova: una la Chișinău și alte 16 în regiunea transnistreană.

În acest context, Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău l-a convocat pe ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova și i-a înmânat o notă de protest. MAE a contestat intenția Moscovei de a organiza secții de votare în raioanele din stânga Nistrului fără coordonarea cu autoritățile constituționale ale Republicii Moldova.

Ministerul Afacerilor Externe a reiterat că Republica Moldova recunoaște dreptul cetățenilor străini aflați pe teritoriul său de a participa la alegerile organizate de statele lor de cetățenie. Totodată, acest drept trebuie exercitat cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova.

Potrivit MAE, organizarea de către state străine a unor procese electorale pe teritoriul Republicii Moldova trebuie coordonată în prealabil cu autoritățile constituționale de la Chișinău.

Alegerile pentru Duma de Stat a Federației Ruse sunt programate pentru 18–20 septembrie 2026.