Președintele Consiliului European Antonio Costa: Integrarea europeană a R. Moldova este o investiție în securitatea și prosperitatea Europei

Integrarea europeană a Republicii Moldova reprezintă o investiție importantă în securitatea, stabilitatea și prosperitatea Europei. Declarația a fost făcută de președintele Consiliului European, Antonio Costa, în cadrul vizitei sale la București.

Oficialul european a mulțumit României pentru sprijinul acordat Republicii Moldova și parcursului său european, subliniind importanța extinderii Uniunii Europene.

„Sunt recunoscător pentru sprijinul ferm al României pentru Republica Moldova și pentru calea sa către integrarea europeană. Fiecare extindere a făcut Europa mai puternică din punct de vedere politic și economic. Este una dintre cele mai importante investiții geopolitice ale Europei. Este o investiție în securitatea, stabilitatea și prosperitatea noastră”, a declarat Antonio Costa.

Președintele Consiliului European a afirmat că aceeași perspectivă este valabilă pentru Ucraina și statele din Balcanii de Vest și a pledat pentru menținerea ritmului procesului de aderare.

„Trebuie să menținem impulsul în procesul de aderare, pe baza meritelor, iar anul acesta avem câteva etape foarte importante”, a spus Costa.

Oficialul european a abordat și subiectul securității Europei, evidențiind importanța protejării frontierei estice și a regiunii Mării Negre. În acest context, el a condamnat recentele incidente care au implicat spațiul aerian al României și drone maritime.

„Securitatea noastră comună este strâns legată de securitatea graniței de Est, inclusiv la Marea Neagră. Recentele încălcări ale spațiului aerian român, dar și incidentele care au inclus drone marine sunt profund îngrijorătoare”, a declarat Antonio Costa.

Președintele Consiliului European a reafirmat sprijinul Uniunii Europene pentru România și Ucraina, subliniind că securitatea României este parte a securității europene.

„Vom continua să fim alături de România, în mod ferm, deoarece înțelegem că securitatea României este securitatea Europei în ansamblul său”, a spus el.

Președintele României, Nicușor Dan, l-a primit joi, la Palatul Cotroceni, pe președintele Consiliului European. După vizita de la București, Antonio Costa urma să se deplaseze la Sofia și Atena, unde avea programate întrevederi cu oficialii bulgari și greci.