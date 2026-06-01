„Fiecare pagină citită vă va face mai bogați în gânduri, idei și curaj”. Provocarea lansată de șefa statului pentru copii, la început de vară

De Ziua Copilului, președinta Maia Sandu a anunțat o provocare pe durata întregii vacanțe de vară. Copiii sunt încurajați să citească cât mai multe cărți până la 31 august și să scrie câte cărți au citit și ce i-a impresionat cel mai mult. Unii dintre ei vor ajunge să viziteze Președinția ulterior.

„Astăzi este ziua voastră — și începutul unei veri pline de aventuri, joacă și amintiri frumoase. Vă doresc să aveți parte de o vacanță senină, cu multe bucurii.

Și ce poate fi mai frumos decât să vă opriți, măcar pentru 30 de minute pe zi, la umbra unui copac bătrân în ograda bunicilor, pe o bancă în parc sau pe malul Nistrului, deschizând o carte care să vă poarte într-o altă lume?

Cărțile vă pot deveni cei mai buni prieteni ai verii. Ele vă ajută să visați, să călătoriți în timp și în spațiu, să descoperiți lucruri noi. Stând mai departe de ecrane, vă veți odihni ochii și mintea, iar fiecare pagină citită vă va face mai bogați în gânduri, idei și curaj.

De Ziua Copilului, vă provoc la o competiție a lecturii pe durata întregii vacanțe. Citiți cât mai multe cărți până la 31 august și scrieți-mi câte cărți ați citit și ce v-a impresionat cel mai mult la adresa [email protected]. La sfârșitul verii, cei care vor transforma lectura într-o adevărată călătorie a imaginației vor fi invitați la Președinție pentru a ne împărtăși impresiile și emoțiile cu care au rămas după cărțile citite”, se arată în mesajul publicat de Maia Sandu.