Corturile „Victoriei”, îndepărtate de pe peronul Gării Feroviare. Mai mulți tineri au fost conduși la inspectoratele de poliție

Membri și simpatizanți ai Blocului Victorie au instalat corturi pe peronul Gării Feroviare din Chișinău sâmbătă, 16 august, urmând să „protesteze” în susținerea bașcanei Evgheniei Guțul, condamnată la 7 ani de închisoare. Forțele de ordine au dezinstalat corturile, iar mai mulți tineri au fost conduși la inspectoratele de poliție.

Sursă foto: Telegram/ Blocul Victorie Sursă foto: Telegram/ Blocul Victorie

Prezentă la fața locului, Viorica Tătaru, jurnalistă TV8, a relatat că aceștia și-au instalat corturile dis-de-dimineață. Ulterior, polițiștii au reținut toți participanții. Manifestațiile urmau să înceapă la ora 15:00.

Aceasta a discutat și cu unul dintre tinerii „protestatari”, care a insistat că pe tot teritoriul R. Moldova este loc de proteste.

Deocamdată, Poliția nu a venit cu o reacție la subiect.

Totodată, Blocul Victorie a publicat imagini video în care arată că polițiștii opresc autocarele cu protestatari care vin spre Chișinău.

În ultimele zile, un video difuzat online l-a arătat pe Ilan Șor, condamnat penal în dosarul „Frauda bancară”, îndemnând cetățenii să participe la proteste în schimbul unei plăți lunare de 3000 de dolari. Poliția a avertizat că participarea la manifestații pentru recompense financiare constituie o încălcare gravă a legii.

Fostul președinte al raionului Orhei, Dinu Țurcanu, care a condus așa-zisele proteste organizate de condamnatul fugar Ilan Șor în perioada 2022-2023, a publicat vineri, 15 august, un mesaj pe rețelele de socializare în care avertizează cetățenii să nu participe la manifestarea anunțată de către fugar pentru sâmbătă, pentru că „mitingurile care se pregătesc de Ilan Șor și echipa sa se doresc a fi unele violente, provocatoare și să aibă ca urmare vărsări de sânge”.

Initial, protestul urma să aibă loc în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), însă locația a fost schimbată după ce Primăria a acordat prioritate Guvernului, care vrea să desfășoare o serie de evenimente în PMAN pe parcursul lunii august.