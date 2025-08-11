Șor promite public mii de dolari pentru proteste, Poliția atenționează: „O încălcare gravă a legii”

Oamenii legii vin cu un avertisment către cetățeni, în care spun „că participarea la protest pentru promisiuni de plată este o încălcare gravă a legii”. Se întâmplă în contextul în care, în ultimele zile, în spațiul online a circulat un video, în care penalul Ilan Șor îndeamnă cetățenii să iasă la protest, iar drept recompensă, promite câte 3000 de dolari, lunar.

Îndemnul apare și pe pagina de telegram a Marinei Tauber.

„Liderul nostru, Ilan Mironovici Șor, promite să deschidă conturi pentru fiecare persoană, care va fi alături de noi în Piața Marii Adunări Naționale și, pentru a compensa timpul vostru, va plăti un salariu de 3000 de dolari pe lună”, se arată în postarea Marinei Tauber.

Reprezentanții Poliției califică aceste mesaje drept îndemnuri criminale și îndeamnă toți cetățenii să nu cadă în plasa unor promisiuni ilegale, pentru a nu deveni subiecți de investigație.

„Șor, conducătorul organizației criminale, vrea să implice cetățenii în activități ilegale și care incită la violență. Șor stă ascuns și vrea să pună sub răspundere alți oameni care să-i îndeplinească ilegalitățile. Cetățenii nu mai vor să participe la acțiunile ilegale ale grupării Șor, astfel, gruparea criminală promite sume mari pentru ieșirea la protest și exprimarea unor opinii care nu le aparțin cetățenilor”, se arată în comunicatul Poliției.

„Oamenii legii nu vor permite organizarea grupărilor criminale în acțiuni de protest ilegale ce au scopul de a provoca dezordini și violență. Orice încercare va fi respinsă ferm în cadrul legal”, accentuează oamenii legii.

„Poliția susține dreptul la întrunirea pașnică, garantat de lege, însă orice abatere de la cadrul legal-inclusiv influențarea participanților prin recompense materiale- este documentată și sancționată”, se mai arată în comunicatul de presă.