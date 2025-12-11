„A mers și el probabil pe mâna unor sfaturi”. Circumstanțele plecării Alei Nemerenco de la Ministerul Sănătății

După ce nu a mai fost cooptată în noul Guvern condus de premierul Alexandru Munteanu, fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a declarat că „nu i s-a propus” să rămână în funcție după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Aceasta a mai precizat că nu a primit vreo „explicație clară” din partea PAS, nici din partea Președinției, privind excluderea sa din Cabinet. Declarațiile au fost făcute într-un interviu pentru Europa Liberă.

În primul său interviu după ce a plecat de la Ministerul Sănătății, Ala Nemerenco a fost întrebată de ce nu s-a regăsit în componența noului Executiv, aceasta fiind ministră în guvernele Sandu, Gavrilița și Recean, pe o perioadă de aproape 5 ani. „Guvernul îl formează politicienii, parlamentarii, mai mult sau mai puțin – prim-ministrul. Nu cred că prim-ministrul a putut să aibă un punct de vedere mai solid, din cauza că a lipsit foarte mult din țară și nu cred că cunoaște multă lume. Deci a mers și el probabil pe mâna unor sfaturi”.

„Toți mi-au mulțumit, mi-au subliniat succesele remarcabile, că am fost un ministru care a adus foarte multe rezultate, anume pentru politicieni și anume în alegeri, nu doar pentru oameni”, a declarat Nemerenco.

Aceasta a subliniat în interviu că nu vrea să lase impresia că și-ar fi „dorit cu orice scop” să rămână în Guvern și nu consideră „că cineva trebuie să stea într-o funcție până mucezește acolo”. Aceasta a spus că a fost lăsată să-și dea seama singură că nu va mai fi ministră: „Nu mi-au spus pleacă, vină… așa a fost, niște discuții neduse până la urmă”.

În cele din urmă, Nemerenco și-a dat seama că nu va mai fi în noul Guvern când a aflat, înainte de alegerile parlamentare că va fi decorată de președinta Maia Sandu cu „Ordinul Republicii”, deși „o rugase” mai înainte pe șefa statului să nu-i acorde distincția „deoarece distincțiile nu fac parte din scara mea de valori”: „Atunci am înțeles că, dacă vine o distincție, deci e cumva un semn de plecare și nu totdeauna lucrurile se spun chiar direct, se spun și printre rânduri”, a spus Nemerenco.

Anterior, Nemerenco a fost și consiliera prezidențială a Maiei Sandu în domeniul sănătății.