DOC Fostul președinte al R. Moldova, Nicolae Timofti, a fost decorat cu „Ordinul Republicii”. Maia Sandu a conferit distincții de stat mai multor personalități din diverse domenii

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 10 octombrie, un decret privind conferirea distincțiilor de stat unor cetățeni care s-au remarcat prin activitatea de excepție în diverse domenii precum cultură, sport, educație, administrație publică, medicină, economie și știință.

Pe lista persoanelor decorate cu „Ordinul Republicii” se numără Ala Nemerenco, actuala ministră a Sănătății, fostul președinte al R. Moldova, Nicolae Timofti și deputatul Oazu Nantoi.

Conform legislației, „Ordinul Republicii” este distincţia de stat supremă pentru merite excepţionale în toate domeniile de activitate întru binele Patriei şi al omenirii.

Potrivit unui comunicat al Președinției, distincțiile au fost acordate în semn de înaltă apreciere pentru meritele deosebite față de statul și poporul R. Moldova, pentru munca îndelungată și prodigioasă, profesionalismul și dedicația exemplară în exercitarea atribuțiilor, precum și pentru contribuția la dezvoltarea societății și promovarea valorilor naționale.

Sursa: presedinte.md

Lista completă a persoanelor decorate și conținutul decretului pot fi consultate aici.