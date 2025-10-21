Noul Guvern, fără Ala Nemerenco

Ala Nemerenco, ministra Sănătății din Guvernul Recean, nu va face parte din cabinetul de miniștri condus de Alexandru Munteanu. Anunțul a fost făcut de însăși Nemerenco, prin intermediul paginii sale de Facebook.

„Nu mă regăsesc în lista noului Guvern”, a scris șefa Ministerului Sănătății din Guvernul Recean, fără a veni cu mai multe precizări.

Luni, 20 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă de totalizare a activităților desfășurate în cei patru ani de mandat, Ala Nemerenco a declarat că urmează în după-amiaza acelei zile să se ia decizia cu referire la cine va fi viitorul ministru al Sănătății.

La 6 august 2021 a avut loc ceremonia de învestitură a Guvernului condus de Natalia Gavrilița, din care a făcut parte și Ala Nemerenco. Aceasta și-a păstrat fotoliul și în cabinetul de miniștri condus de Dorin Recean.

Anterior, Nemerenco a fost consiliera prezidențială a Maiei Sandu în domeniul sănătății. Ea a deținut funcția de Ministră a Sănătății și în Guvernul condus de Maia Sandu în 2019.

Marți, 14 octombrie, ZdG a publicat informații, confirmate de mai multe surse independente, potrivit cărora omul de afaceri Alexandru Munteanu urmează să fie propus pentru funcția de prim-ministru al R. Moldova. Ulterior, Igor Grosu, președintele PAS, a confirmat candidatura lui Munteanu.