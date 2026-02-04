Poliția: în nordul țării carosabilul este acoperit cu polei, ceea ce generează riscuri majore pentru siguranța circulației rutiere

Poliția a informat că, în nordul țării, în urma condițiilor meteorologice nefavorabile, carosabilul este acoperit cu polei, ceea ce generează riscuri majore pentru siguranța circulației rutiere.

„Pe traseul în direcția Gordinești-Edineț se circulǎ cu dificultate. Fiți prudenți”, a scris Poliția.

În raionul Edineț, satul Gordinești, din cauza poleiului format pe partea carosabilă, circulația mijloacelor de transport de mare tonaj a fost sistată temporar, până la intervenția serviciilor abilitate. La fel, Poliția scrie că pe traseul R-11, intersecția cu traseul G-9 (raionul Ocnița), carosabilul este alunecos, polițiștii intervenind pentru fluidizarea traficului rutier.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de polei și ghețuș, valabil începând cu miercuri, 4 februarie, de la ora 19:00 și până vineri, 6 februarie, ora 20:00.

„Temperatura aerului în jur de 0°C și precipitațiile, predominant sub formă de ploaie, vor determina formarea poleiului și ghețușului”, potrivit SHS.

În perioada 4–5 februarie, fenomenul va fi predominant în jumătatea de nord a țării, iar pe 6 februarie se va extinde și în restul teritoriului, conform hărților emise de SHS.