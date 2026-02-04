Demisia membrului internațional Pierangelo Padova nu afectează evaluarea procurorilor în derulare, declară Comisia de evaluare. Motivul demisiei: constrângeri administrative în Italia

După ce membrul Comisiei de evaluare a procurorilor, Pierangelo Padova, și-a anunțat demisia din funcție, Comisia a precizat că motivul deciziei a fost determinat „exclusiv de constrângeri administrative din țara sa de origine, Italia”.

La fel, Comisia de evaluare a procurorilor a scris că demisia membrului „nu afectează procedurile de evaluare în derulare” și că s-au „întreprins toate măsurile necesare pentru a asigura buna desfășurare a activității de evaluare externă în lipsa unui membru internațional”.

Pierangelo Padova a fost numit în funcție în luna iulie 2025. În cererea sa de demisie, care urmează să fie aprobată de Parlament, Padova a indicat „au apărut obstacole insurmontabile (de nedepășit, n. red.) în legătură cu procesul de conformitate necesar”.

„În special, a devenit clar că procedurile birocratice naționale nu pot fi finalizate în termenul necesar pentru a începe misiunea în timp util și eficient. Întrucât aceste constrângeri administrative sunt incompatibile cu programul planificat, consider că este oportun să mă retrag în această etapă pentru a evita orice perturbare suplimentară a activității Comisiei. Sunt recunoscător pentru încrederea acordată mie și regret că circumstanțe independente de voința mea au condus la acest rezultat”, a scris acesta.