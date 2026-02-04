„Acest lucru ne transformă într-o țintă legală a Rusiei”. Mesajul alarmist al deputatului Vasile Costiuc și reacția autorităților cu privire la „fabrica de armament”

Astăzi, 4 februarie, pe pagina partidului parlamentar „Democrația Acasă” a fost publicat un video în care liderul partidului, deputatul Vasile Costiuc, a lansat mai multe acuzații. El a afirmat că „ceea ce face astăzi guvernarea transformă statul R. Moldova și cetățenii săi într-o țintă legală a Rusiei, prin permiterea creării unei fabrici de armament pe teritoriul țării, în valoare de 150 de milioane de lei”. Vasile Costiuc a făcut referire la o companie care ar fi primit licență pentru construirea unei fabrici de armament la Ungheni.

Ulterior, Guvernul și Agenția Servicii Publice (ASP) au venit cu o reacție, în care au respins acuzațiile deputatului. „Compania la care se referă planifică investiții în domeniul civil (și anume, vânătoare), nu militar. Mai exact, aceasta a solicitat licență pentru producerea de cartușe pentru arme de vânătoare”, a scris Guvernul.

„Operațiunea a început în 2024”

„Guvernarea expune întreaga societate și statul R. Moldova pericolului, permițând construirea unei fabrici de armament pe teritoriul țării. Operațiunea a început în 2024, printr-o cerere depusă de un anumit Abdullah din Qatar. ASP-ul, considerând că nu era de competența lor, a refuzat de șase ori înregistrarea și eliberarea licenței. Ministerul de Interne nu a dorit să își asume responsabilitatea, fiind conștienți de riscurile asociate eliberării acestor licențe. (…) Ceea ce face astăzi guvernarea transformă statul R. Moldova și cetățenii săi într-o țintă legală a Rusiei, prin permiterea creării unei fabrici de armament pe teritoriul țării, în valoare de 150 de milioane de lei. R. Moldova are nevoie astăzi de astfel de fabrici de armament?”, a declarat Vasile Costiuc.

„ASP nu emite potențialilor investitori licențe pentru producerea munițiilor și armamentelor cu destinație militară”

În replică, Guvernul scrie că proiectul a fost examinat și a primit aprobare prealabilă din partea Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului, organism responsabil de evaluarea investițiilor sensibile pentru securitatea națională. Ulterior, investitorul ar fi trebuit să obțină o licență de la ASP pentru desfășurarea activităților cu destinație civilă.

Autoritățile au subliniat că cererile depuse anterior au fost respinse de mai multe ori, din cauza dosarelor incomplete, iar în prezent nu există nicio solicitare activă pentru eliberarea licenței.

La fel, ASP a menționat că Agenția nu emite potențialilor investitori licențe pentru producerea munițiilor și armamentelor cu destinație militară.

„Conform legislației în vigoare din RM, doar instituțiile de stat pot desfășura astfel de activități precum: producerea, asamblarea, importul sau reexportul, armelor și a munițiilor cu destinație militară”, se arată în reacție.

Firma menționată de Vasile Costiuc

În materialul video publicat, Vasile Costiuc a menționat firma „Dynamic Alloy Engineering”, care a fost înregistrată la data de 3 iulie 2024.

Conform datelor publice, administrator la firma „Dynamic Alloy Engineering” SRL este Călin Gurghiș, iar fondatori sunt Abdulla Yousif H. A. Al‑Harqan (deținător a 75% din părți) și Andrei‑Vasile Zaharia (deținător a 25% din părți). Firma are două tipuri de activități licențiate:

producerea, asamblarea, importul şi (sau) exportul, reexportul, comercializarea armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă şi repararea armelor cu destinaţie civilă”.

producerea, importul, exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea materialelor explozive şi (sau) efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil”.

La 13 octombrie 2025, Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului a acceptat condiționat aprobarea prealabilă a investiției pentru compania SRL „Dynamic Alloy Engineering”, solicitând declararea beneficiarului efectiv real și prezentarea informațiilor privind modul de realizare a investițiilor. Cu toate acestea, investitorul nu a obținut licența de activitate necesară pentru a începe activitatea.