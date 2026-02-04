SHS a emis cod galben de polei și ghețuș, valabil până vineri, 6 februarie

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de polei și ghețuș, valabil începând cu miercuri, 4 februarie, de la ora 19:00 și până vineri, 6 februarie, ora 20:00.

„Temperatura aerului în jur de 0°C și precipitațiile, predominant sub formă de ploaie, vor determina formarea poleiului și ghețușului”, potrivit SHS.

În perioada 4–5 februarie, fenomenul va fi predominant în jumătatea de nord a țării, iar pe 6 februarie se va extinde și în restul teritoriului, conform hărților emise de SHS.

Pentru prevenirea incidentelor, salvatorii vin cu următoarele recomandări:

Pentru pietoni:

Evitați deplasările care nu sunt strict necesare în condiții de polei;

Optați pentru încălțăminte cu talpă antiderapantă;

Deplasați-vă cu prudență, cu pași mici, și evitați suprafețele alunecoase;

Traversarea străzilor trebuie efectuată exclusiv prin locurile special amenajate.

Pentru conducătorii auto: