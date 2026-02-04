Principală — Ştiri — Social — SHS a emis cod galben…
SHS a emis cod galben de polei și ghețuș, valabil până vineri, 6 februarie
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de polei și ghețuș, valabil începând cu miercuri, 4 februarie, de la ora 19:00 și până vineri, 6 februarie, ora 20:00.
„Temperatura aerului în jur de 0°C și precipitațiile, predominant sub formă de ploaie, vor determina formarea poleiului și ghețușului”, potrivit SHS.
În perioada 4–5 februarie, fenomenul va fi predominant în jumătatea de nord a țării, iar pe 6 februarie se va extinde și în restul teritoriului, conform hărților emise de SHS.
Pentru prevenirea incidentelor, salvatorii vin cu următoarele recomandări:
Pentru pietoni:
- Evitați deplasările care nu sunt strict necesare în condiții de polei;
- Optați pentru încălțăminte cu talpă antiderapantă;
- Deplasați-vă cu prudență, cu pași mici, și evitați suprafețele alunecoase;
- Traversarea străzilor trebuie efectuată exclusiv prin locurile special amenajate.
Pentru conducătorii auto:
- Ajustați viteza în funcție de starea carosabilului și mențineți distanța de siguranță;
- Evitați frânările bruște și manevrele periculoase;
- Utilizarea anvelopelor adecvate sezonului rece este obligatorie;
- Verificați funcționarea sistemelor de iluminare și frânare ale autovehiculului.