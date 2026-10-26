Poliția confirmă altercația dintre Adrian Ursu, soția sa, Irina Negară, și Vadim Ungureanu. „Cazul a fost înregistrat”

O altercație în care au fost implicați interpretul Adrian Ursu, soția sa, antreprenoarea Irina Negară și proprietarul portalului PulsMedia a fost distribuită intens în mediul online pe parcursul zilei de luni, 26 octombrie 2026. Într-o reacție pentru Ziarul de Gardă, șefa Secției Comunicare și Protocol a Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco, a confirmat incidentul. Aceasta a precizat că acest caz a fost înregistrat, iar oamenii legii documentează circumstanțele acestuia. Altercația ar fi avut loc în după-amiaza zilei de duminică, 25 octombrie, pe bulevardul Grigore Vieru, din sectorul Rîșcani al capitalei.

Portalul PulsMedia, al cărui proprietar este Vadim Ungureanu, a scris că altercația ar fi izbucnit după ce un automobil în care se aflau Adrian Ursu și soția sa, Irina Negară, ar fi fost parcat pe trotuar, împiedicând deplasarea pietonilor. Astfel, potrivit sursei, proprietarul portalului le-ar fi făcut observație, după care între părți ar fi izbucnit un conflict. Din imaginile video publicate de pulsmedia.md se observă că cei trei se bruschează și îmbrâncesc timp de câteva minute.

Într-o reacție pentru Ziarul de Gardă, șefa Secției Comunicare și Protocol a Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco, a precizat că acest caz a avut loc, fiind înregistrat, iar oamenii legii documentează circumstanțele acestuia.

ZdG a încercat să discute cu Adrian Ursu, dar telefonul acestuia era deconectat pe parcursul zilei de luni, 26 octombrie. Totodată, am încercat să luăm legătura cu soția sa, antreprenoarea Irina Negară, prin intermediul unor angajați ai acesteia, dar nu am primit încă un răspuns.

Adrian Ursu este cântăreț, cantautor și prezentator TV. Este căsătorit cu Irina Negară, antreprenoare, cunoscută în mediul online în special pentru fabricarea și comercializarea prăjiturilor.

Vadim Ungureanu este un jurnalist controversat, cunoscut în prezent pentru activitatea sa în cadrul publicației editoriale PulsMedia și la canalul de telegram care-i poartă numele. Canalul, dar și site-ul web au publicat constant în ultimii ani informații sau materiale foto sau video sensibile din dosare penale, fiind vizate în decizii ale Consiliului de Presă. Pe rolul instanțelor de judecată, Ungureanu este vizat în mai multe litigii privind apărarea onoarei și demnității.

În 2014, Adrian Ursu și Vadim Ungureanu, pe atunci reporter la portalul deschide.md, au fost implicați într-un alt conflict, în urma căruia Ungureanu a fost reținut pentru 72 de ore, fiind acuzat că ar fi obținut date compromițătoare despre mai multe persoane cunoscute din domeniul culturii și artei, inclusiv despre Adrian Ursu, de la o persoană cu funcție de răspundere.

Reținerea a reprezentat finalizarea unei operațiuni care a inclus documentarea șantajului și o livrare controlată de material compromițător fals, care ulterior a fost publicat de către Ungureanu într-o instituție mass-media, anunța atunci Inspectoratul General de Poliție (IGP). Atunci, IGP a organizat o conferință de presă la care a participat și Adrian Ursu, cel care a declarat că a colaborat cu Poliția în acest caz. Ursu a spus că, special, lui Ungureanu, poliția i-a oferit informații false despre el, pentru a vedea ce va face ultimul cu aceste informații. Ulterior, portalil deschide.md scria că Ursu, pe 1 iunie, ar lovit un copil. Adrian Ursu a menționat că un asemenea incident nu a avut loc, iar informația aceasta i-a fost oferită lui Vadim Ungureanu intenționat, cu scopul de a-l documenta.



Dosarul penal pe numele lui Ungureanu a fost trimis ulterior în judecată. Inițial, prin sentinţa Judecătoriei Chișinău din 5 octombrie 2018, Vadim Ungureanu a fost condamnat în baza art. 325 alin. (1) Cod penal la 3 ani închisoare, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis și amendă în mărime de 3500 de unități convenționale (70 mii de lei). În temeiul art. 90 Cod penal, executarea pedepsei închisorii i-a fost suspendată condiționat, pe o perioadă de probă de 3 ani.

Prima instanță stabilea că Ungureanu, „urmărind scopul obținerii informațiilor referitor la contravenții, infracţiuni şi alte date cu caracter personal ale persoanelor indicate de el, în mare parte artiști ai estradei moldovenești (…) pentru publicarea acestor date cu caracter personal pe site-ul de știri deschide.md, începând cu 28 februarie 2014 a promis şi a oferit șefului adjunct al Serviciului Tehnologii Informaționale din cadrul MAI, Chirița D., care este persoană publică, servicii care nu i se cuvin de a nu publica pe site-ul de știri deschide.md date defăimătoare despre acesta şi alte informaţii despre persoana sa, pentru a nu-i crea o imagine negativă şi consecinţe nefaste la locul de muncă, contra primirii informaţiei solicitate, iar ultimul, contrar obligațiunilor de serviciu, să-i furnizeze date cu caracter personal solicitate de către el, informaţii la care angajatul MAI, Chirița D., în virtutea atribuțiilor de serviciu, are acces şi (…) era obligat să asigure confidențialitatea acestor date.

Ulterior însă Curtea de Apel (CA) Chișinău și Curtea Supremă de Justiție (CSJ) l-au achitat pe Ungureanu. Potrivit deciziei Colegiului penal al CA Chișinău din 23 octombrie 2019, apelul procurorului a fost respins ca nefondat, iar apelul inculpatului a fost admis, fiind casată total sentința și pronunțată o nouă hotărâre. „Ungurean Vadim a fost achitat de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii prevăzute la 325 alin. (1) Cod penal, pe motiv că fapta lui nu întrunește elementele infracțiunii. Instanța de apel a statuat că, instanța de fond a analizat eronat a adoptat o sentință de condamnare a inculpatului, ori, fapta incriminată acestuia nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii.” „Urmărirea penală a fost înfăptuită superficial, învinuirea este abstractă, neconcretă şi bazată pe presupuneri”, notau judecătorii de la CA Chișinău. În aprilie 2020, CSJ a pus punct dosarului după ce a respins apelul declarat de procurori.