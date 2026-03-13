Poliția cere acces la camerele de supraveghere publice din Chișinău și introducerea sistemelor de supraveghere în școli

Inspectoratul General al Poliției solicită Primăriei Municipiului Chișinău să-i ofere acces la sistemul de supraveghere video din spațiile publice pentru a putea interveni prompt în situațiile de risc. De asemenea, Poliția a recomandat municipalității să elaboreze o strategie de securitate pentru instituțiile de învățământ, prin instalarea sistemelor de supraveghere video, cu posibilitatea acordării accesului la monitorizare pentru oamenii legii.

„În contextul prevenirii traficului și consumului de droguri, Poliția a intensificat acțiunile de combatere, precum și măsurile destinate menținerii ordinii publice și consolidării climatului de siguranță, în special în capitală, unde avem cele mari cifre. Analiza efectuată arată că majoritatea infracțiunilor sunt comise în locuri publice”, comunică Poliția.

În acest sens, Poliția a transmis două demersuri către Primăria municipiului Chișinău.

În primul demers, IGP solicită acces online la sistemul de monitorizare video a spațiilor publice, aflate în gestiunea autorității publice locale și a subdiviziunilor acesteia.

„Scopul este de a spori capacitatea autorităților de a interveni prompt și eficient în diverse situații. Până în prezent, la aceste demersuri nu a fost recepționat niciun răspuns oficial din partea autorității publice locale”, scrie Poliția.

În al doilea demers, Poliția a recomandat administrației publice locale elaborarea unei strategii de securitate pentru instituțiile de învățământ, prin instalarea sistemelor de supraveghere video, cu posibilitatea acordării accesului la monitorizare pentru Poliție, în condițiile legii.