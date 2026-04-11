Poliția anunță că pe traseele din țară se atestă un flux sporit de transport: „Au fost fixați peste 100 de șoferi care au depășit limita de viteză”

Inspectoratul General al Poliției anunță că pe traseele din țară se atestă un flux sporit de transport, mulți dintre conducătorii auto deplasându-se spre localități. Peste 100 dintre aceștia au fost prinși circulând cu viteză excesivă.

„Doar în prima jumătate a zilei au fost fixați peste 100 de șoferi care au depășit limita de viteză, majoritatea circulând cu viteză excesivă”, informează Poliția.

În același interval, 11 șoferi au fost documentați pentru conducere sub influența alcoolului, majoritatea în stare avansată, mai spune IGP. Alți 3 au fost depistați sub influența substanțelor stupefiante.

În acest context, IGP recomandă șoferilor să fie responsabili.