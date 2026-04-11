Peste 62 de mii de persoane au traversat frontiera în ajunul sărbătorilor pascale. Pentru 33 de persoane s-a aplicat refuzul

În ajunul sărbătorilor pascale, punctele de trecere a frontierei au înregistrat un flux sporit de persoane, constituind 62 119 traversări, iar cel al mijloacelor de transport 14 414 traversări, anunță Poliția de Frontieră.

Conform Poliției de Frontieră, cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi:

PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 16 546 traversări persoane;

PTF Leușeni – 9 703 traversări persoane;

PTF Sculeni – 8 295 traversări persoane;

PTF Palanca – 4 191 traversări persoane;

PTF Giurgiulești – 3 983 traversări persoane.

„În ultimele 24 de ore, pe sensul de intrare în R. Moldova s-a aplicat refuzul de autorizare a trecerii frontierei de stat pentru 33 persoane străine”, menționează Poliția de Frontieră.

Încălcări înregistrate:

Trecerea ilegală a mărfurilor și bunurilor – 2;

Traversarea ilegală a FS de către persoane – 1;

Tentativa trecerii ilegale a FS de către persoane – 0;

Folosirea documentului fals – 5;

Nerespectarea regulilor de ședere și intrare în RM – 5;

Încălcarea regulilor de transportare a străinilor și a obligației de a prezenta datele privind pasagerii transportați-0;

Încălcarea regimului frontierei de stat, a regimului zonei de frontieră, a regimului punctelor de trecere a frontierei de stat și a regulilor de trecere a frontierei de stat – 14;

Altele – 15.

Pentru evitarea aglomerației, Poliția de Frontieră recomandă:

PTFS „Leușeni-Albița” : Alternativa – PTFS „Leova-Bumbăta” sau PTFS „Cahul-Oancea”.

: Alternativa – PTFS „Leova-Bumbăta” sau PTFS „Cahul-Oancea”. PTFS „Sculeni-Sculeni”: Optați pentru PTFS „Costești-Stânca” sau PTFS „Lipcani-Rădăuți Prut”.

Optați pentru PTFS „Costești-Stânca” sau PTFS „Lipcani-Rădăuți Prut”. PTF comun „Palanca-Maiaki-Udobnoe”: Alternativa – PTFS „Tudora-Starokazacie”.

„Odată ajunși la frontieră, vă rugăm să manifestați răbdare, înțelegere și respect față de personalul aflat la datorie și ceilalți participanți la trafic”, mai scrie Poliția de Frontieră.