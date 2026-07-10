Poliția anunță că au fost prevenite 100 de tentative de fraudă. Escrocii s-au prezentat drept angajați ai Poliției sau ai unor presupuse servicii antifraudă

Poliția a anunțat că, în ultimele 24 de ore, nu au fost înregistrate cazuri noi de fraudă telefonică, însă alte cinci escrocherii comise anterior au fost raportate abia acum de către victime.

Potrivit oamenilor legii, prejudiciul total estimat în aceste dosare se ridică la aproximativ un milion de lei. În același timp, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 100 de tentative de fraudă. Poliția scrie că infractorii folosesc un mod de operare bine organizat, bazat pe manipulare psihologică și pe uzurparea identității unor instituții publice și financiare.

În două dintre cazurile raportate, escrocii s-au prezentat drept angajați ai Poliției sau ai unor presupuse servicii antifraudă și de combatere a spălării banilor. Sub pretextul că banii trebuie verificați sau protejați, aceștia au convins victimele să efectueze mai multe transferuri bancare sau să predea sume de bani unor curieri.

Conform sursei citate, în alte două cazuri, victimele au fost induse în eroare să investească în platforme investiționale fictive, fiind convinse să transfere bani în repetate rânduri sau să înmâneze numerar unor curieri.