În ultimele 24 de ore, Poliția anunță că a înregistrat 18 cazuri de fraudă telefonică, cu un prejudiciu total de circa 2 milioane de lei. Cea mai mare sumă transferată de o victimă a depășit 260 de mii de lei.

Inspectoratul General al Poliției a precizat că 10 dintre cazuri au avut loc ieri, 27 mai, iar celelalte în zilele precedente, „fiind raportate abia acum de victime. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, alte 387 de tentative de escrocherie au fost prevenite la timp”, se arată în comunicatul de presă.

Conform Poliției, cele mai frecvente metode folosite de escroci rămân:

verificarea conturilor bancare;

blocarea unor presupuse fraude;

protejarea economiilor;

promisiuni de investiții rapide și profitabile.

Recomandările autorităților: