Funcționar din cadrul Serviciului Vamal, supus unui control al averii după o sesizare privind „investiții imobiliare în Dubai”. Victor Manoli: „Exclus. Niciodată nu le-am avut”

Șeful adjunct al Direcției integritate și supraveghere din cadrul Serviciului Vamal, Victor Manoli, va fi supus unui control al averii și intereselor personale de către Autoritatea Națională de Integritate (ANI).

Potrivit unei sesizări transmise ANI, „în timp ce el ar trebui să vâneze corupții, familia sa este conectată la interese obscure și la un lux nedeclarat. Fiica duce o viață de milioane în Dubai, etalată pe rețelele de socializare. Se pare că familia Manoli nu merge acolo doar la plajă, ci și pentru a-și vizita apartamentele de lux deținute prin investiții imobiliare ascunse. Toți membrii familiei Manoli își expun fără nicio jenă viața luxoasă pe rețelele de socializare, iar destinația este una singură — Dubai”, se arată în sesizare.

Întrebat de ZdG despre apartamentele din Dubai menționate în sesizare, Victor Manoli a declarat că acest lucru este „exclus. Niciodată nu le-am avut. Nici eu, nici rudele mele, nici măcar cele de gradul doi sau patru”, a afirmat acesta.

La fel, în sesizarea primită se ANI se menționează că „însăși preacinstitul Victor Manoli se lăuda la unii colegi că toate investițiile lui sunt anume în Dubai. Poate ne spuneți și sursa provenienței banilor cu care ați achiziționat toate aceste imobile? Concluzia: În declarația de avere e liniște, dar în realitate e opulență. Așteptăm ca instituțiile statului să se autosesizeze și să ne ofere detalii despre imobilele familiei Manoli din Dubai. Dacă ei nu le găsesc, le găsim noi!”.

Conform procesului-verbal de inițiere a controlului, „se atestă că Victor Manoli, împreună cu membrii familiei, dețin în proprietate următoarele bunuri”:

Bunul imobil cu suprafața de 19,1 m.p., care a fost dobândit la data de 24.05.2021.

Bunul imobil cu suprafața de 19,2 m.p., care a fost dobândit la data de 24.05.2021.

Bunul imobil cu suprafața de 30,6 m.p., dobândit la data de 31.03.2005, anterior perioadei de control.

Bunul imobil cu suprafața de 0,0607h, dobândit la data de 28.12.2023, conform contractului de donație nr. 1-705 din 27.12.2023.

Potrivit Registrului de Stat al mijloacelor de transport, în perioada supusă verificării, subiectul declarării, deține în proprietate mijlocul de transport de model „Kia Sportage” a.f. 2021, dobândit la data de 04.11.2021.

„Analizând declarațiile de avere și interese personale și actele acumulate în cadrul procedurii de verificare prealabilă a sesizării din oficiu nr. 04/579, inspectorul de integritate conchide prezența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către subiectul declarării, manifestată prin existența unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și cheltuieli, pe o parte și averea dobândită, pe de altă parte, astfel fiind necesar de a demara procedura de control al averii și a intereselor personale, pentru a verifica disponibilitățile financiare ce au stat la baza modificărilor patrimoniale identificate la această etapă”, se arată în actul emis de ANI.

Ani Victor Manoli by Ziarul de Gardă

Poziția lui Victor Manoli și reținerea acestuia în 2016

Am întrebat funcționarul despre apartamentele din Dubai menționate în sesizare. Manoli a declarat: „Exclus. Niciodată nu le-am avut. Nici eu, nici rudele mele, nici de gradul doi sau patru. Ce ține de apartamentul vandut în 2022 (contra sumei de 110 mii de euro, n.r.), el a fost procurat în 2004. Referitor la vilă, acolo este un teren donat de la soacră, cu o construcție nefinalizată, care la ziua de astăzi noi o finalizăm. Eu sunt absolut deschis și conlucrez cu toți”.

La fel, ZdG l-a întrebat pe funcționarul de la Serviciul Vamal dacă acesta a fost membru al Partidului Democrat.

„Niciodată. Eu am avut un timp când nu activam în vamă și am fost liber de acțiunile mele. Am fost la evenimente organizate (de PD, n. red.) în calitate de simpatizant, prin anii 2010, 2012”, a menionat acesta.

Anterior, ZdG a scris că Victor Manoli, pe atunci, șeful Biroului Vamal Ungheni a fost reținut de oamenii legii pentru corupere pasivă. „Absolut toate lămuririle acestea le-am dat. Am fost reținut în 2016 și ulterior, în 2017 am fost scos de sub urmărire penală din lipsa probelor de către Procuratura Anticorupție. Nu am ajuns în judecată”, a precizat Manoli pentru ZdG.

Directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a fost întrebat anterior despre numirea lui Victor Manoli în funcție.