Ploi slabe pentru 12 noiembrie în R. Moldova. Ce temperaturi au prognozat meteorologii

Joi, 12 noiembrie, în R. Moldova sunt prognozate ploi de scurtă durată, potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM).

În nordul republicii, cerul va fi înnourat, pe alocuri vor cădea ploi, iar temperaturile vor ajunge la 7 grade Celsius.

În regiunea centru, AMM prgonozează ploi slabe, cu temperaturi maxime de 10 grade Celsius.

În sudul țării vremea vor fi, de asemenea, ploi slabe, iar temperaturile vor atinge valori de 11 grade Celsius.