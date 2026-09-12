Ploi în centrul și nordul țării: vremea în prima zi de weekend

Sâmbătă, 12 septembrie, vremea va fi instabilă în cea mai mare parte a țării, cu ploi și descărcări electrice în centru și nord, în timp ce sudul se va bucura de un cer variabil și temperaturi mai ridicate.

În nord se prevăd averse cu descărcări electrice, iar temperaturile vor ajunge la 20°C. Vântul va sufla din nord-vest cu viteza de până la 27 km/h, iar umiditatea aerului va ajunge la 85%.

În centrul țării se așteaptă averse însoțite de descărcări electrice. Termometrele vor indica până la 27°C, iar vântul va sufla din nord-vest cu viteza de până la 18 km/h. Umiditatea aerului va fi de aproximativ 85%.

În sudul țării, cerul va fi variabil, iar valorile termice vor ajunge la 30°C. Vântul va sufla din nord-vest cu viteza de până la 18 km/h, iar umiditatea va fi de aproximativ 60%.