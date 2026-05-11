Licitația pentru extinderea terminalului de pasageri de la aeroport, reluată cu un buget de peste 9 milioane de lei mai mic

Reprezentanții Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău au anunțat luni, 11 mai, relansarea procedurii de licitație publică pentru lucrările de reconstrucție a clădirii terminalului de pasageri. De această dată, valoarea estimată a lucrărilor este cu peste 9 milioane de lei mai mică.

„Proiectul prevede replanificarea parțială a spațiilor existente și extinderea acestora, în vederea modernizării infrastructurii aeroportuare și adaptării acesteia la fluxul tot mai mare de pasageri”, se menționează într-un comunicat.

Proiectul de modernizare va fi finanțat integral din veniturile proprii ale aeroportului, iar „lucrările sunt planificate etapizat, fără a afecta activitatea operațională curentă”, au precizat reprezentanții aeroportului.

ZdG a scris anterior despre cum, în 2025, la începutul lunii august, autoritățile au anunțat un „proiect ambițios și foarte necesar” – extinderea terminalului de pasageri de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, fiind comunicat și termenul de finalizare a lucrărilor – anul 2026.

Întrebat atunci despre certitudinea de încadrare în termenul anunțat, administratorul aeroportului, Sergiu Spoială, a menționat că „o mare etapă din acest proiect a fost realizată” și că au rămas să fie elaborate „doar condițiile tehnice și anunțarea unei proceduri de achiziții pentru identificarea unui constructor. Probabil, nu a rămas așa de mult”.

Sfârșitul lunii martie 2026. Licitația privind „reconstruirea clădirii terminalului aeroportului”, despre care Spoială spunea pe 4 august 2025 că va fi „lansată în maxim două luni”, a fost publicată pe 29 octombrie 2025, iar peste câteva luni, pe 15 ianuarie 2026, a fost anulată. Motivele invocate – „ajustarea și completarea soluțiilor tehnice, arhitecturale și inginerești”, după o analiză tehnică a documentației proiectului.

Ulterior, aeroportul a desfășurat o altă licitație, dar nu pentru reconstrucția terminalului, ci pentru elaborarea unui „Master-Plan pentru Dezvoltarea activităților, teritoriilor și facilităților Aeroportului Internațional Chișinău”, adică un document general, care să prezinte inclusiv o viziune cu privire la detaliile tehnice pentru extinderea terminalului. Ofertele la această licitație au putut fi depuse până pe 20 aprilie 2026.