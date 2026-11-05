VIDEO Deputat comunist, primar independent și susținător declarat al relației cu Rusia. Profilul lui Oleg Garizan, candidat la funcția de bașcan

Oleg Garizan (55 de ani) este primarul comunei Copceac. Istoric de profesie, Garizan a fost deputat în Parlamentul R. Moldova în perioada 2009–2014 pe listele Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM). Înainte de asta, între 1999 și 2009, dar și ulterior, din 2015 până în prezent, Garizan a cochetat cu funcția de primar al localității de baștină, candidând independent, la fel ca și pentru funcția de bașcan.

Opt persoane candidează la funcția de bașcan. ZdG vă propune să le cunoașteți averea declarată, cea omisă din declarații, dar și controversele din jurul lor.



Fiind deputat în Parlament, Garizan declara într-un interviu din 2013 pentru portalul noi.md că „valorile noastre fundamentale sunt: Famila, Credinţa faţă de Rusia şi Ortodoxia”, precizând că „unul dintre piloni, conceptul principal de viaţă al locuitorilor autonomiei găgăuze, este dorinţa de a trăi împreună cu Rusia.”

Oleg Garizan

„Din punct de vedere strategic, noi trebuie să privim spre Rusia. Noi nu vom fi niciodată de-ai lor în atmosfera liberalismului ce domină în Europa. Iar cînd vorbim despre Rusia, oamenii noştri nu se gândesc să aibă în loc de o bucată de pâine două bucăţi. Aspiraţia de a fi cu Rusia există la nivel psihologic şi ideologic”, argumenta el. Fiind întrebat ce va face dacă R. Moldova va merge totuşi spre UE, Garizan preciza în același interviu că „noi vom face totul ca să nu mergem cu Moldova”. La fel ca alți candidați, Garizan a susținut activ referendumurile controversate din UTA Găgăuzia, organizate în februarie 2014, constatate de instanță ca fiind ilegale.

Întrebat în octombrie 2026 de ZdG dacă „credința față de Rusia” reprezintă o valoare pentru el și în prezent, Garizan spune: „Haideți să vorbim despre aceasta un pic diferit. Mâine (16 octombrie, n.r.) începe campania electorală și atunci vom aborda toate subiectele.”

Garizan a refuzat să ne ofere răspuns și la întrebările privind referendumul ilegal din 2014. „După părerea mea, dumneavoastră vă ocupați cu lucruri incorecte. Eu nu candidez pentru funcția de președinte al R. Moldova sau pentru funcția de deputat al R. Moldova. Întrebările pe care mi le acordați mie trebuie să le acordați autorităților centrale”, a declarat Garizan.

În declarația de avere și interese depusă la CEC, Oleg Garizan a indicat venituri de 296 de mii de lei din funcția de primar, iar soția sa, angajată la o instituție din localitate, a raportat venituri de 322 de mii de lei. Soții Garizan dețin două terenuri agricole cu o suprafață de circa 2,5 hectare, o casă de locuit cu teren aferent în satul Copceac, dar și un automobil Mazda A5, fabricat în 2006 și procurat în 2011. Garizan declară că este administrator și la două asociații obștești.

Casa familiei Garizan



În august 2025, ANI a refuzat să inițieze un control al averii lui Garizan, după ce a constatat în prealabil că acesta nu a încălcat legislația. Controlul fusese inițiat după ce fiica lui majoră investise în 2023 într-un apartament. În explicațiile depuse la ANI, Garizan a explicat că acel bun imobil a fost procurat de fiica sa din sursele ei financiare acumulate din „activitatea de antreprenoriat în domeniul tehnologiilor IT din Germania.”

În 2019, ANI a constatat că Garizan a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese după ce și-a angajat, timp de aproape o lună, fiul în calitate de operator al site-ului primăriei. ANI a dispus atunci încetarea mandatului de primar. În 2021, după un șir de litigii, Curtea Supremă de Justiție (CSJ) i-a dat însă dreptate lui Garizan, astfel că acesta și-a putut continua munca în fruntea Primăriei Copceac.



ZdG a constatat că fiul lui Oleg Garizan, Ivan, este antreprenor. El este fondator, administrator și beneficiar la trei companii. Una dintre ele, „Baurlukhouse” SRL, cu sediul în Copceac, se prezintă drept prima unitate de producție certificată pentru fabricarea produsului tradițional găgăuz din carne „Baur”, despre care compania anunță că reprezintă „moștenirea poporului găgăuz, a cărei rețetă a fost păstrată cu grijă în satul Copceac (Tătar- Kîpçak) timp de peste 10 secole”. Deși tatăl său s-a declarat împotriva UE, afacerea fiului este strâns legată de asistența financiară și programele UE. Unitatea modernă de producere a fost dezvoltată cu susținerea proiectelor europene, cum ar fi programul „UE pentru Moldova rurală”, și prin inițiativele bazate pe abordarea LEADER în Republica Moldova, la fel susținute de UE. „Datorită susținerii UE, am reușit să achiziționăm utilajul necesar, să creăm marca comercială, să o înregistrăm la AGEPI…”, spunea într-un reportaj video Ivan Gurizan.

Totodată, baurul găgăuz produs de firma lui Ivan Garizan a fost inclus oficial în catalogul internațional „Culinary Trail”, un proiect transfrontalier finanțat de Uniunea Europeană, destinat conservării, promovării și digitalizării patrimoniului culinar și cultural autentic al popoarelor.

Întrebat de ZdG dacă susține parcursul european al R. Moldova, Ivan Garizan a refuzat să răspundă la întrebare, fiind vizibil deranjat.