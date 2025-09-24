Plahotniuc va sta într-o celulă separată în Penitenciarul nr. 13. Detalii noi de la ministra Justiției

Oligarhul Vladimir Plahotniuc, arestat în luna iulie în Grecia, urmează să fie adus joi, 25 septembrie, în R. Moldova, cu trei zile înainte de alegerile parlamentare. Odată ajuns la Chișinău, fostul lider al PD va fi plasat într-o celulă separată în Penitenciarul nr. 13. Declarațiile în acest sens au fost făcute de ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, după ședința Cabinetului de miniștri.

„(…) Ministerul Justiției a asigurat toate procedurile necesare privind condițiile detenție ce țin de plasarea în Penitenciarul nr. 13 (…). Tuturor cetățenilor în privința cărora sunt aplicate anumite măsuri preventive li se aplică aceleași proceduri conform legii, cu excepțiile prevăzute de Codul de executare. În privința persoanei în cauză, având în vedere că a deținut funcții de demnitate publică, conform Codului de executare, din motive de securitate, dar și din alte motive prevăzute de lege, va fi deținut într-o celulă separată”, a precizat ministra Justiției pentru Agora.

Și prim-ministrul Dorin Recean a comentat miercuri extrădarea lui Plahotniuc în R. Moldova.

„Mâine (joi, 25 septembrie, n.red.), Plahotniuc va fi adus în cătușe în R. Moldova să răspundă în fața justiției. Acest lucru trebuie să se întâmple în corespundere strict cu legislația în vigoare, fără tratamente speciale. Poliția va anunța exact când acest lucru se va întâmpla”, a spus premierul Recean într-o conferință de presă, după ședința Guvernului.

Cronologia procesului de extrădare a lui Plahotniuc



22 iulie 2025. Vladimir Plahotniuc a fost reținut de autoritățile Republicii Elene pe Aeroportul Internațional din Atena, în timp ce încerca să părăsească țara. Despre acest fapt, Procuratura Generală a fost informată oficial de către BNC Interpol Chișinău.

23 iulie 2025. Pe numele lui Vladimir Plahotniuc a fost emis un mandat de arest în vederea extrădării de către procurorul de pe lângă Curtea de Apel din Atena – instanța competentă în această procedură.

24 iulie 2025. Procuratura Generală a R. Moldova a transmis cererea oficială de extrădare către Ministerul Justiției din Grecia, atât direct, cât și prin canale diplomatice. Solicitarea este bazată pe acuzații de escrocherie și spălare de bani cu circumstanțe agravante, precum și pe constituirea și conducerea unei organizații criminale.

27 iulie 2025. Prin intermediul Birourilor Interpol din ambele țări, autoritățile moldovene au fost informate că Vladimir Plahotniuc nu și-a exprimat consimțământul pentru extrădare.

Luni, 28 iulie. Avocatul Lucian Rogac, care îl reprezintă pe oligarh, a declarat că Vladimir Plahotniuc a depus oficial o cerere prin care „acceptă necondiționat” să fie extrădat în R. Moldova. Declarațiile au venit după ce Procuratura Generală a transmis că „instanța competentă în examinarea procedurii de extrădare, Curtea de Apel din Atena, a informat Procuratura că numitul nu și-a exprimat consimțământul pentru extrădare în R. Moldova.”

28 iulie 2025. Procurorii eleni au confirmat, în repetate rânduri, că avocații lui Vladimir Plahotniuc nu au depus nicio cerere în numele acestuia către autoritățile competente.

29 iulie 2025, ora 13:00. Procuratura R. Moldova a fost informată că avocatul grec al lui Vladimir Plahotniuc tocmai a transmis procurorilor o scrisoare prin care clientul său își exprimă consimțământul pentru extrădare. Această adresare urma a fi analizată de procurorii greci, iar ulterior, autoritățile moldovene vor fi informate despre decizia luată.

13 august. Curtea de Apel din Atena a decis extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Moldova, decizia finală urmând a fi luată însă de către Ministerul Justiției al Republicii Elene. Ședința privind extrădarea Vladimir Plahotniuc a avut loc în absența lui.

La începutul lunii septembrie, Ministerul Justiției din Grecia a aprobat extrădarea lui Plahotniuc în R. Moldova.