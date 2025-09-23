MAI: Vladimir Plahotniuc va fi extrădat pe 25 septembrie și urmează să fie condus la Penitenciarul nr. 13

Vladimir Plahotniuc va fi extrădat în R. Moldova pe 25 septembrie. Informația a fost confirmată pentru MOLDPRES de serviciul de presă al Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Potrivit sursei citate, conform procedurilor, Vladimir Plahotniuc urmează a fi condus la Penitenciarul numărul 13, întrucât anterior pe numele acestuia a fost emis un mandat de arestare.

La finele săptămânii trecute, Procuratura Generală a anunțat că procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc a fost reluată. Ministerul Justiției din Grecia a anulat decizia prin care procesul de extrădare a fostului democrat, Vladimir Plahotniuc, a fost suspendat. Potrivit PG, decizia a fost luată în urma demersurilor instituției, situația fiind deblocată.

Oligarhul Vladimir Plahotniuc, căutat de mai bine de șase ani de autoritățile de la Chișinău, a fost reținut în Grecia, în timp ce încerca să plece spre Dubai, Emiratele Arabe Unite. Plahotniuc, care călătorea cu o identitate falsă, era însoțit de fostul său coleg de partid, Constantin Țuțu, cel care, potrivit autorităților elene, avea rolul de a-l proteja pe oligarh. Cei doi locuiau într-o vilă de lux închiriată, situată într-o zonă exclusivistă de pe malul Mării Egee, în sudul Atenei.

Conform unui anunț imobiliar consultat de ZdG, prețul chiriei variază între cinci și nouă mii de euro pe noapte. În urma perchezițiilor realizate la vila pe care Plahotniuc și Țuțu o închiriau, poliția elenă a anunțat că a confiscat 155 de mii de euro și 17 documente false.

Anunțul despre reținerea lui Vladimir Plahotniuc și Constantin Țuțu a venit marți, 22 iulie, de la Inspectoratul General al Poliției. Instituția a precizat că a fost anunțată prin intermediul „canalelor de comunicare oficială Interpol”. Plahotniuc era căutat de R. Moldova, iar Constantin Țuțu – de Federația Rusă. Ministerul Justiției și Procuratura Generală au punctat ulterior că au inițiat demersurile pentru extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în R. Moldova.