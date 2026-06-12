ANTA lansează o hartă interactivă a parcărilor publice din R. Moldova

Harta interactivă a parcărilor publice din R. Moldova a fost lansată de Agenția Națională de Transport Auto (ANTA), în colaborare cu S.A. „Administrația Națională a Drumurilor” (AND). Noul instrument digital este destinat operatorilor de transport rutier și conducătorilor auto profesioniști autohtoni și străini, se arată în comunicatul ANTA.

Pentru o utilizare cât mai simplă în trafic, platforma oferă posibilitatea de navigare directă prin intermediul aplicațiilor mobile de navigație ghidată (GPS) folosite de comunitate.

„Scopul principal al hărții este de a permite identificarea în timp real a celor mai apropiate parcări sigure de pe traseele naționale. Acest lucru este esențial pentru staționarea regulamentară a autocamioanelor în perioadele caniculare, când circulația vehiculelor de mare tonaj este restricționată pentru protejarea drumurilor, dar și atunci când șoferii se află la limita timpilor legali de conducere și trebuie să oprească de urgență pentru odihnă”, potrivit ANTA.

Inițiativa vine în contextul în care, la 1 ianuarie 2026, a intrat în vigoare Anexa nr. 5 din Codul transporturilor rutiere nr. 150/2014, cu referire la „Lista încălcărilor privind regimul de muncă și de odihnă al conducătorilor auto și nivelul de gravitate a acestora”.

În acest context, pentru a asigura efectuarea pauzelor de repaus și odihnă în spații special amenajate și pentru a evita sancțiunile, ANTA îndeamnă toți conducătorii auto implicați în operațiunile de transport în trafic național și internațional să acceseze harta parcărilor publice conforme de pe traseele naționale, cu mențiunile și condițiile de dotare și capacitate ale acestora.

Harta interactivă a parcărilor publice din R. Moldova poate fi consultată pe pagina oficială AND sau accesând direct linkul: https://harta.asd.md/.