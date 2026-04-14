Peste șase mii de intervenții ale ambulanței de Paște. O parte dintre pacienți au fost transportați la spital

Echipele AMU au deservite 6221 de solicitări, inclusiv 795 la copii în perioada Sfintelor Sărbători de Paște. După acordarea primului ajutor medical, 2328 pacienți, dintre care 1865 adulți și 463 copii au fost transportați la spital, potrivit datelor IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească.

În perioada 11-13 aprilie, Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a fost solicitat pentru pacienții cu următoarele motive:

3957 urgențe cardiovasculare, dintre care 28 cu sindrom coronarian acut;

790 patologii neurologice, dintre care 107 cu accidente vasculare cerebrale;

750 boli respiratorii, inclusiv 324 infecții respiratorii virale acute.

Pe parcursul la 72 de ore, 645 cetățeni cu diverse traumatisme au beneficiat de primul ajutor medical la etapa de prespital.

„Echipele AMU au intervenit prompt în cazul a 30 accidente rutiere, în urma cărora au suferit 36 persoane. Ulterior, 30 pacienți au fost transportați la Unitățile de Primire Urgentă spitalicești. În perioada menționată, 21 persoane cu urgențe toxice au solicitat Serviciul AMUP”, comunică instituția.

În acest sens, echipele AMU au intervenit pentru a acorda primul ajutor medical la 7 persoane care s-au intoxicat cu alcool, 6 cu medicamente și la 3 persoane care au suferit intoxicații cu monoxid de carbon.