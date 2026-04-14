În ultimele două zile, Serviciul 112 a înregistrat peste 12 mii de apeluri. Aproape jumătate au fost situații non-urgente

În perioada 12–13 aprilie, în zilele sărbătorilor pascale, la numărul unic de urgență 112 au fost înregistrate 12 275 de apeluri la nivel național. Aproape jumătate dintre acestea nu au reprezentat situații de urgență, potrivit Serviciului 112.

„Analiza solicitărilor recepționate relevă faptul că aproximativ 41% dintre apeluri au reprezentat situații non-urgente, precum apeluri mute, abuzive, involuntare și solicitări de informații”, precizează serviciul 112.

În anumite intervale orare, fluxul de apeluri a înregistrat valori mai ridicate decât în mod obișnuit, în contextul specific acestei perioade.

Apelurile care au reprezentat urgențe au vizat în principal:

urgențe medicale;

incidente de ordine și siguranță publică (persoane agresive, persoane agresate, conflicte);

incendii și alte intervenții ale pompierilor și salvatorilor;

alte evenimente cu caracter urgent.

„Reamintim că numărul unic de urgență 112 trebuie apelat exclusiv în situații reale de urgență, atunci când viața, bunurile sau siguranța publică sunt în pericol. Utilizarea responsabilă a numărului de urgență contribuie direct la eficiența intervențiilor în cazurile cu adevărat critice”, scrie Serviciul 112.

De asemenea, în această perioadă se desfășoară vacanța elevilor, iar în acest context Serviciul 112 adresează un apel către părinți să asigure supravegherea copiilor, pentru prevenirea situațiilor de risc și evitarea apelurilor nejustificate la serviciul de urgență 112.