„LGBT-ul ista, ce facem noi cu dânșii? Ori îi nicitojim, ori îi ucidem”. Cum a fost sancționat un bărbat care a instigat la discriminare, în timpul unei întâlniri cu un politician care era transmisă online

Un bărbat care l-a întrebat pe deputatul Renato Usatîi, în campania electorală, „LGBT-ul ista, ce facem noi cu dânșii? Ori îi nicitojim, ori îi ucidem”, a fost găsit vinovat de prima instanță pentru instigare la discriminare pe criterii de prejudecată împotriva persoanelor LGBT. Acesta a fost sancționat contravențional, cu o amendă de două mii de lei, a anunțat Centrul de Informații GENDERDOC-M.

Hotărârea a fost pronunțată la 3 aprilie de către magistratul Anatolie Rusu din cadrul Judecătoriei Ungheni. Instanța a reținut că, fiind audiat de către agentul constatator, bărbatul a recunoscut faptul că din proprie inițiativă i-a dresat lui Renato Usatîi întrebarea despre LGBT.

Conform GENDERDOC-M, cazul vizează un clip video publicat la 4 septembrie 2025 pe pagina oficială de TikTok a lui Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru. În imagini, surprinse în timpul unei întâlniri electorale din orașul Nisporeni, un bărbat îi adresează lui Renato Usatîi următoarea întrebare: „LGBT-ul ista, ce facem noi cu dânșii? ori îi nicitojîm (distrugem), ori îi ucidem”. La această afirmație, Renato Usatîi a reacționat prin râsete și a spus: „Iar o să-mi deschidă dosar penal”.

Potrivit organizației, conținutul video a avut o răspândire largă în mediul online, acumulând peste 10 mii de reacții și peste 2 400 de distribuiri.

„Acest nivel de viralizare a amplificat gravitatea mesajului și riscul de normalizare a discursului care instigă la ură și violență împotriva persoanelor LGBTQ+”, notează GENDERDOC-M.

În legătură cu acest caz, a fost depusă o plângere la poliție pentru instigare la ură și violență, de către administratoare organizației, Angelica Frolov.

Prin decizia instanței de judecată, Mihail Crăciun, bărbatul care a rostit acest mesaj, a fost recunoscut vinovat de comiterea contravenției prevăzute de articolul 70 alin. (1) din Codul contravențional – instigare la discriminare, și sancționat cu amendă în mărime de două mii de lei. Acesta a fost în drept să achite jumătate din amendă stabilită dacă o plătește în cel mult trei zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a deciziei de aplicare a sancțiunii contravenționale.