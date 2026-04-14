„LGBT-ul ista, ce facem noi cu dânșii? Ori îi nicitojim, ori îi ucidem”. Cum a fost sancționat un bărbat care a instigat la discriminare, în timpul unei întâlniri cu un politician care era transmisă online
Un bărbat care l-a întrebat pe deputatul Renato Usatîi, în campania electorală, „LGBT-ul ista, ce facem noi cu dânșii? Ori îi nicitojim, ori îi ucidem”, a fost găsit vinovat de prima instanță pentru instigare la discriminare pe criterii de prejudecată împotriva persoanelor LGBT. Acesta a fost sancționat contravențional, cu o amendă de două mii de lei, a anunțat Centrul de Informații GENDERDOC-M.
Hotărârea a fost pronunțată la 3 aprilie de către magistratul Anatolie Rusu din cadrul Judecătoriei Ungheni. Instanța a reținut că, fiind audiat de către agentul constatator, bărbatul a recunoscut faptul că din proprie inițiativă i-a dresat lui Renato Usatîi întrebarea despre LGBT.
Conform GENDERDOC-M, cazul vizează un clip video publicat la 4 septembrie 2025 pe pagina oficială de TikTok a lui Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru. În imagini, surprinse în timpul unei întâlniri electorale din orașul Nisporeni, un bărbat îi adresează lui Renato Usatîi următoarea întrebare: „LGBT-ul ista, ce facem noi cu dânșii? ori îi nicitojîm (distrugem), ori îi ucidem”. La această afirmație, Renato Usatîi a reacționat prin râsete și a spus: „Iar o să-mi deschidă dosar penal”.
Potrivit organizației, conținutul video a avut o răspândire largă în mediul online, acumulând peste 10 mii de reacții și peste 2 400 de distribuiri.
„Acest nivel de viralizare a amplificat gravitatea mesajului și riscul de normalizare a discursului care instigă la ură și violență împotriva persoanelor LGBTQ+”, notează GENDERDOC-M.
În legătură cu acest caz, a fost depusă o plângere la poliție pentru instigare la ură și violență, de către administratoare organizației, Angelica Frolov.
Prin decizia instanței de judecată, Mihail Crăciun, bărbatul care a rostit acest mesaj, a fost recunoscut vinovat de comiterea contravenției prevăzute de articolul 70 alin. (1) din Codul contravențional – instigare la discriminare, și sancționat cu amendă în mărime de două mii de lei. Acesta a fost în drept să achite jumătate din amendă stabilită dacă o plătește în cel mult trei zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a deciziei de aplicare a sancțiunii contravenționale.
„Considerăm această decizie importantă, deoarece transmite un semnal clar că îndemnurile la ură și violență împotriva persoanelor LGBTQ+ au consecințe legale. Într-un spațiu public în care astfel de mesaje sunt tolerate, încurajate sau tratate ca glume, sancționarea lor este esențială pentru protejarea demnității și siguranței persoanelor vizate.
Instigarea la ură nu este opinie. Apelurile la distrugerea sau uciderea unor persoane pe criterii de orientare sexuală nu pot fi banalizate și nu trebuie tolerate, cu atât mai puțin în context electoral, unde astfel de mesaje pot legitima și amplifica violența socială”, a subliniat Centrul de Informații.