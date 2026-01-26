Peste 250 de persoane au ajuns la traumatolog într-o singură zi, din cauza poleiului. IGP: „Numărul persoanelor traumatizate este în creștere constantă”

270 de pacienți au fost deserviți duminică, 25 ianuarie, până la ora 18:00, dintre care 250 au solicitat consultația medicului traumatolog, a anunțat Institutul de Medicină Urgență (IMU). Potrivit IMU, din cauza formării poleiului pe majoritatea străzilor și traseelor, carosabilul este deosebit de alunecos, a dus la un număr crescut de accidente și căderi.

„Personalul medical este implicat la capacitate maximă în deservirea cât mai rapidă a pacienților. A fost suplinit personalul medical de urgență, iar toate echipele activează în condiții de solicitare maximă. În acest context, rugăm respectuos pacienții care nu prezintă urgențe medico-chirurgicale să amâne vizita la spital, pentru a permite acordarea promptă a asistenței medicale cazurilor grave”, a îndemnat IMU.

Sursa: IMSP Institutul de Medicină Urgentă / Facebook

Totodată, Inspectoratul General al Poliției (IGP) avertizează că numărul persoanelor traumatizate este în creștere constantă, din cauza poleiului de pe străzi și trotuare.

„Oamenii legii sunt în teren, monitorizează permanent situația, intervin activ și oferă ajutor persoanelor aflate în dificultate pentru prevenirea incidentelor/accidentelor și menținerea siguranței publice”, a scris IGP.

De asemenea, instituția recomandă:

administratorilor de blocuri să curețe și prelucreze trotuarele, scările, parcările și căile de acces;

locatarilor să parcheze doar în zone sigure, fără a bloca căile de intervenție;

părinților să monitorizeze copiii și să evite ieșirea acestora afară, mai ales în contextul în care studiile au fost întrerupte astăzi, iar copiii dispun de timp liber;

pietonilor să fie prudenți, să evite zonele periculoase și să traverseze strada doar după ce s-au asigurat ca șoferii le cedează trecerea;

șoferilor să adapteze viteza la condițiile de drum și să păstreze distanța de siguranță.