Instituțiile de învățământ din Chișinău vor fi închise luni, 26 ianuarie, din cauza condițiilor meteo. MEC a recomandat evaluarea situației în toate școlile din țară

Toate instituțiile de invățământ din municipiul Chișinău vor fi închise luni, 26 ianuarie, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, anunță primarul capitalei, Ion Ceban.

Decizia vine în urma recomandării Ministerului Educației și Cercetării, prin care autoritățile locale de specialitate în domeniul învățământului, în urma evaluării situației specifică fiecărei școli, să decidă dacă pentru ziua de mâine, 26 ianuarie 2026, este nevoie de un regim special de desfășurare a lecțiilor sau nu.

Direcția generală educație, tineret și sport a municipiului Chișinău informează că, pentru ziua de mâine, 26 ianuarie 2026, se dispune sistarea activităților educaționale în instituțiile de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău, respectiv pentru clasele I–XII.

„Ținând cont de recomandările Ministerului Educației și de condițiile meteo nefavorabile de pe întreg teritoriul țării, Primarul General, Ion Ceban, anunță că municipalitatea a luat decizia ca mâine școlile să nu activeze, cu recuperarea lecțiilor pe parcursul semestrului”, anunță Primăria Municipiului Chișinău.

„Totodată, venim cu o recomandare către Guvern și către angajatori să fie înțelegători cu părinții ai căror copii sunt în clasele primare și trebuie să rămână sub supraveghere”, a mai adăugat edilul.

Decizia a fost luată în urma ședinței a serviciilor specializate ale Primăriei municipiului Chișinău, ca urmare a agravării situației meteorologice, caracterizată prin:

formarea extinsă a poleiului;

risc sporit de alunecare și traumatisme;

copaci fracturați și pericol crescut pentru siguranța pietonilor.

Recomandările Ministerului Educației și Cercetării

MEC a venit cu recoamndări privind desfășurarea orelor în ziua de luni, 26 ianuarie, pentru instituțiile de invățământ din țară, în contextul condițiilor meteorologice dificile, generate de polei și ghețuș.