Poliția atenționează repetat: „Rămâneți acasă dacă nu aveți o urgență”. Mai multe accidente rutiere au fost înregistrate din cauza condițiilor meteo nefavorabile

În contextul condițiilor meteo nefavorabile, duminică, 25 ianuarie, în raionul Orhei au fost înregistrate 5 accidente rutiere, potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP). Un alt accident a avut loc la ieșirea din Sîngera. Astfel, Polițiștii reamintesc cetățenilor să evite deplasările neesențiale, iar șoferilor să manifeste prudență maximă.

În raionul Orhei, 4 accidente au fost cauzate de carosabil alunecos, iar unul din cauza echipării necorespunzătoare a mașinii pentru sezonul rece.

„Peste 10 echipaje activează în raionul Orhei, desfășurând misiuni de prevenire și monitorizare a traficului rutier”, scrie IGP.

Sursa: IGP

Un alt accident s-a produs la ieșirea din Sîngera, din cauza neechipării corespunzătoare a autovehiculului pentru sezonul rece, potrivit Poliției.

„Poliția Națională atenționează repetat șoferii să nu pornească la drum dacă mașinile nu le sunt echipate corespunzător. Pe străzi și trasee s-a format polei, iar riscul producerii accidentelor rutiere crește”, se arată în mesajul IGP.

Pentru siguranța tuturor, Poliția recomandă:

să evitați deplasările neesențiale și să rămâneți acasă dacă nu aveți o urgență;

să traversați străzile doar prin locuri special amenajate;

să manifestați solidaritate, să acordați ajutor persoanelor aflate în dificultate și să informați autoritățile atunci când situația o impune;

șoferilor, să manifeste maximă prudență.

Recomandările MAI: „Atenție la gheață!”

În urma temperaturilor scăzute din ultimele ore, trotuarele și drumurile sunt alunecoase și reprezintă un risc pentru siguranța cetățenilor, potrivit Ministerului Afacerilor Interne, care recomandă:

Pietoni:

Purtați încălțăminte cu talpă aderentă.

Deplasați-vă cu atenție și evitați, pe cât posibil, zonele acoperite de gheață.

Fiți atenți la suprafețele alunecoase și la eventualele obstacole.

Conducători auto:

Adaptați viteza la condițiile de drum.

Păstrați distanța corespunzătoare între vehicule.

Evitați manevrele bruște; frânarea pe suprafețe înghețate poate fi imprevizibilă.

În caz de urgență: Apelați Serviciul 112.