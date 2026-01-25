Pe drumuri s-a format polei, iar în zona de sud se circulă în condiții de ceață. Poliția vine cu recomandări pentru participanții la trafic

Inspectoratul General al Poliției (IGP) informează că pe majoritatea străzilor și traseelor s-a format polei, iar în zona de sud a R. Moldova se circulă în condiții de ceață, vizibilitatea fiind redusă. În acest contect, autoritățile vin cu recomandări.

UPDATE 12:00 Pe traseele naționale M-1 și M-2, în special în zona localității Ulmu, circulația rutieră se desfășoară în condiții dificile.

„Recomandăm șoferilor să circule cu maximă prudență, să păstreze distanța de siguranță între vehicule și să evite manevrele riscante”, atenționează IGP.

Echipajele de poliție sunt în teren și monitorizează situația pentru prevenirea incidentelor rutiere, anunță Poliția.

Știre inițială:

„Carosabilul este alunecos, în special pe poduri, curbe și pante. Inspectorii de patrulare monitorizează permanent traficul și intervin pentru prevenirea accidentelor”, informează IGP.

Poliția recomandă:

asigurați-vă că mașina vă este echipată corespunzător;

adaptați viteza la condițiile de drum;

evitați depășirile;

păstrați distanța de siguranță între mașini.

De asemenea, Poliția îndeamnă pietonii să traverseze doar prin locuri permise și să fie prudenți.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a anunțat că pe 25 ianuarie, izolat, iar pe 26 ianuarie, ziua pe arii extinse se vor semnala precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie.

„Izolat se va forma ceață slabă și polei slab, iar pe drumuri se va semnala ghețuș, în special în cursul nopții și dimineții. Vântul va sufla predominant din sud-est, slab până la moderat”, transmite SHS.

Maximele diurne se vor situa între −4 ..+1°C, iar pe 25–26 ianuarie vor urca treptat până la +3..+8°C.